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сегодня, 13:18 4

На севере Приамурья из капкана спасли дикого кота

На севере Приамурья из капкана спасли дикого кота

Дикий кот попал в капкан в тайге на севере Амурской области. Охотовед нашел животное и забрал домой. Фотографии с необычным хищником прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

В комментариях предполагают, что это камышовый кот, однако этот вид на Дальнем Востоке не обитает. Зато здесь водится другая дикая кошка – амурский лесной кот. Животное считается редким.

Знакомые охотоведа пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо», что, несмотря на то, что хищник попал в капкан, его лапа серьезно не пострадала. Мужчина взял зверька всего на несколько дней, чтобы тот подкрепился, и раны зажили. Уже на следующей неделе он планирует выпустить дикую кошку на свободу.

Просмотров всего: 1266

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Капитолина

    Капитолина
    6 часов назад

    Здоровья котику!!!

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    3 часа назад

    Прикольная зверушка. Жаль что мало таких осталось.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Встречал такого. Пацаном был. Зверюга та еще.

  • mm_ Ирина Скрябина

    mm_ Ирина Скрябина
    47 минут назад

    Котя

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