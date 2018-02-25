На севере Приамурья из капкана спасли дикого кота

Дикий кот попал в капкан в тайге на севере Амурской области. Охотовед нашел животное и забрал домой. Фотографии с необычным хищником прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

В комментариях предполагают, что это камышовый кот, однако этот вид на Дальнем Востоке не обитает. Зато здесь водится другая дикая кошка – амурский лесной кот. Животное считается редким.

Знакомые охотоведа пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо», что, несмотря на то, что хищник попал в капкан, его лапа серьезно не пострадала. Мужчина взял зверька всего на несколько дней, чтобы тот подкрепился, и раны зажили. Уже на следующей неделе он планирует выпустить дикую кошку на свободу.