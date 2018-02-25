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25февраля
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сегодня, 16:01 7

Российские хоккеисты забрали золото олимпийского турнира

Российские хоккеисты забрали золото олимпийского турнира
Фото: www.interfax.ru

25 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане в борьбе за первое место победили хоккеисты России. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу российской сборной. Это была первая победа за 26 лет.

Борьба шла на равных, пришлось назначить дополнительный период.

Первыми счет открыли россияне: на 20 минуте буквально за секунду до окончания первого периода Вячеслав Войнов с центра зоны Германии забил шайбу. На 30 минуте Феликс Шютц сравнял счет. Ближе к концу матча игра резко обострилась. На 54 минуте спортсмены России вышли вперед – второй гол с острого угла забил Никита Гусев. Германия практически сразу отыгралась – ответную шайбу закинул Доминик Кахун. Его сокомандник Йонас Миллер через три минуты впервые вывел Германию вперед в этом матче. У россиян произошло удаление, команда заменила вратаря на дополнительного полевого игрока, и Никита Гусев смог сравнять счет.

Был назначен овертайм, во время которого Германия оказалась в меньшинстве, чем и воспользовалась российская команда: Кирилл Капризов забил четвертый гол.

Серебряная медаль олимпийского хоккейного турнира – у команды Германии. Бронза – у хоккеистов Канады.

Это вторая золотая медаль спортсменов из России. Первую в женском одиночном катании выиграла фигуристка Алина Загитова.

Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Южной Корее 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Россия завершила Олимпиаду на 13 месте в медальном зачете.

Просмотров всего: 1096

#спорт #Олимпиада

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Молодцы! Адреналиновый матч получился!

  • АлексНик

    АлексНик
    3 часа назад

    Финальный гол забил Капризов, але Амур инфо...

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    3 часа назад

    Амур.инфо в своем репертуаре. "25 января" написали. Живут в своём измерении.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Luna_v_sapogah

    Амур.инфо в своем репертуаре. "25 января" написали. Живут в своём измерении.



    кекс и виски,кокс - карибский?

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад



    кекс и виски,кокс - карибский?



    Не, думаю, бразильский, от МИДа получили

    Но на радостях от победы - можно простить.

  • Myxira

    Myxira
    23 минуты назад

    Как сказал сын: молодцы, ребята из Кракожии!

  • **Изобэла**

    **Изобэла**
    22 минуты назад

    ну наконец то,хоть какая то радость!

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