Российские хоккеисты забрали золото олимпийского турнира

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25 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане в борьбе за первое место победили хоккеисты России. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу российской сборной. Это была первая победа за 26 лет.

Борьба шла на равных, пришлось назначить дополнительный период.

Первыми счет открыли россияне: на 20 минуте буквально за секунду до окончания первого периода Вячеслав Войнов с центра зоны Германии забил шайбу. На 30 минуте Феликс Шютц сравнял счет. Ближе к концу матча игра резко обострилась. На 54 минуте спортсмены России вышли вперед – второй гол с острого угла забил Никита Гусев. Германия практически сразу отыгралась – ответную шайбу закинул Доминик Кахун. Его сокомандник Йонас Миллер через три минуты впервые вывел Германию вперед в этом матче. У россиян произошло удаление, команда заменила вратаря на дополнительного полевого игрока, и Никита Гусев смог сравнять счет.

Был назначен овертайм, во время которого Германия оказалась в меньшинстве, чем и воспользовалась российская команда: Кирилл Капризов забил четвертый гол.

Серебряная медаль олимпийского хоккейного турнира – у команды Германии. Бронза – у хоккеистов Канады.

Это вторая золотая медаль спортсменов из России. Первую в женском одиночном катании выиграла фигуристка Алина Загитова.

Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Южной Корее 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Россия завершила Олимпиаду на 13 месте в медальном зачете.