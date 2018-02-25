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25февраля
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сегодня, 10:31 0

Холод и туман: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля

Холод и туман: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля
Фото: pogoda.unian.net

Ночь воскресенья, 25 февраля в Приамурье окажется весьма холодной: минус 32–37 градусов, местами – минус 25–30 градусов. Днем амурчан ожидает 10–15 градусов ниже нуля, на севере столбик термометра опустится до минус 20.

В воскресенье будет небольшая облачность, без осадков. Ночью в отдельных районах появится морозный туман. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, днём – до 4-9 метров в секунду.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура днем – около минус 10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа

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