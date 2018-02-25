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25февраля
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В микрорайоне Благовещенска от пожара пострадал человек

В микрорайоне Благовещенска от пожара пострадал человек
Фото: выкса.рф

В субботу вечером, 24 февраля, в Благовещенске возник пожар в квартире жилого дома. В 20:45 пожарным сообщили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома, расположенного по улице Дьяченко.

К месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 2 Благовещенска в составе семи человек и трех единиц техники. Через пять минут было ликвидировано открытое горение. В результате пожара в квартире огнем повреждены вещи на площади около трех квадратных метров, квартира закопчена по всей площади.

В результате возгорания пострадал мужчина 1974 года рождения.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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