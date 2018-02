Лучшие кошки Благовещенска: первенство и чемпионат Дальнего Востока (фото)

Открытое первенство и чемпионат Дальнего Востока среди пород кошек проходит в Благовещенске. Более 60 питомцев на два дня обосновались в «Гранд Арена Острова».

Выставка кошек открылась 24 февраля открытым первенством и чемпионатом Дальнего Востока. В нем принимают участие более 10 пород. За звание «Чемпион Дальнего Востока-2018» соревнуются мейн куны, рэгдоллы, британцы и шотландские вислоухие кошки. Кошек оценивают по российской фелинологической системе.

В программе выставки не только красочные ринги породистых кошек, но и презентация шиншилл, а также шоу африканских ежей.

В воскресенье, 25 февраля, участников и зрителей ждет международная выставка, где специалисты оценят лучшего представителя среди всех номинантов.

Лучший питомец может завоевать сразу две награды – титул чемпиона Дальнего Востока-2018 и Best Of Best.

Выставка стала дебютной для организаторов мероприятия клуба «Кот Бегемотъ», но уже сейчас они говорят о планах сделать выставку ежегодной.