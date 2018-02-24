Дорогу до Белогорья отремонтируют и установят точки для торговли

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Жители Белогорья рассказали о своих проблемах губернатору. С людьми пообщались глава области, руководители министерств региона и администрации Благовещенска.

В первую очередь жители Белогорья подняли вопрос дороги, связывающей село, входящее в городской округ, с центром Благовещенска. За прошлый год на подъезде к селу в порядок был приведён участок протяженностью более 2 километров, в плане на 2018 год стоит ремонт ещё одного участка длиной в 3,3 километра, рассказал руководитель Амурупрадора Александр Селин. Также Александр Козлов поручил администрации Благовещенска рассчитать увеличение объёма на дорожно-ремонтные работы на участках городского округа, ведущих в село.

Второй проблемой стало отсутствие вдоль трассы организованных мест торговли. Многие селяне продают выращенную на своих участках продукцию на трассе Благовещенск – Свободный, где нет организованных для торговли мест. Продумать их расположение теперь предстоит руководству Благовещенского района.

Рассказали жители Белогорья и о необходимости проведения капитального ремонта школы, а также детского сада. Поделились люди проблемами в сфере ЖКХ, медицины и культуры. По вопросам ЖКХ, кстати, решили провести отдельную встречу.

«Сегодня мы определяем ваши потребности, определяем болевые точки, которые требуют неотлагательного решения. Позднее будет проведён анализ, и будут приняты решения», – сказал Александр Козлов.

К маю должен быть готов план развития Белогорья. При его разработке учтут пожелания жителей.