Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 4

Дорогу до Белогорья отремонтируют и установят точки для торговли

Дорогу до Белогорья отремонтируют и установят точки для торговли
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Жители Белогорья рассказали о своих проблемах губернатору. С людьми пообщались глава области, руководители министерств региона и администрации Благовещенска.

В первую очередь жители Белогорья подняли вопрос дороги, связывающей село, входящее в городской округ, с центром Благовещенска. За прошлый год на подъезде к селу в порядок был приведён участок протяженностью более 2 километров, в плане на 2018 год стоит ремонт ещё одного участка длиной в 3,3 километра, рассказал руководитель Амурупрадора Александр Селин. Также Александр Козлов поручил администрации Благовещенска рассчитать увеличение объёма на дорожно-ремонтные работы на участках городского округа, ведущих в село.

Второй проблемой стало отсутствие вдоль трассы организованных мест торговли. Многие селяне продают выращенную на своих участках продукцию на трассе Благовещенск – Свободный, где нет организованных для торговли мест. Продумать их расположение теперь предстоит руководству Благовещенского района.

Рассказали жители Белогорья и о необходимости проведения капитального ремонта школы, а также детского сада. Поделились люди проблемами в сфере ЖКХ, медицины и культуры. По вопросам ЖКХ, кстати, решили провести отдельную встречу.

«Сегодня мы определяем ваши потребности, определяем болевые точки, которые требуют неотлагательного решения. Позднее будет проведён анализ, и будут приняты решения», – сказал Александр Козлов.

К маю должен быть готов план развития Белогорья. При его разработке учтут пожелания жителей.

Просмотров всего: 420

#строительство #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    выборы скоро

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    у илиты вид грустный

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Чего там уже, длинномеры с кирпичом с заводика на берегу реки, проехать не могут?

  • Димитрий

    Димитрий
    2 часа назад

    Так,этож синьковские длинномеры и гробят дорогу.Интересно,а когда элита проезжала,мусор с крыши дома возле остановки не сбрасывали? Надо было бы "припудрить"их,чтоб знали чем дышат жители близь расположенных домов от кап.ремонта крыши дома.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 9

В амурской Рублевке закрыли последний магазин
Общество

Получить статус обманутого дольщика в России стало проще
Общество 6

Дыры на амурских дорогах латают холодным асфальтобетоном
Происшествия 6

У китайского продавца в Благовещенске изъяли около 13 тысяч игрушек