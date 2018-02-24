Российские лыжники взяли серебро и бронзу Олимпиады

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В марафонской гонке классическим стилем серебряным призером стал лыжник из России Александр Большунов. На старт 50-километрового марафона вышли 4 россиянина – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и Денис Спицов.

Спицов отстал со старта, но затем вернулся в группу лидеров. Червоткин прошел 10-километровую отсечку первым. Затем в зоне смены лыж у 22-летнего россиянин сломалась палка, пишет «МатчТВ».

К середине дистанции наращивать преимущество начала двойка лидеров – финн Иво Нисканен и казахстанский лыжник Алексей Полторанин. Александр Большунов после смены лыж начал подбираться к Полторанину, и ему вскоре удалось «съесть» опытного казахстанца.

Примерно за 8 километров до финиша Нисканен поменял лыжи, а российский спортсмен лидером продолжил дистанцию без остановок. За 5 километров до финиша Полторанина обошла группа с норвежцами и Андреем Ларьковым.

Менее чем за два километра до финиша 26-летний Нисканен убежал в отрыв, который наш лыжник поддержать не смог. В итоге финн выиграл свое второе олимпийское золото, а Большунов стал обладателем серебра. И – сенсация – 28-летний Андрей Ларьков пришел третьим.

Александр Большунов завоевал в Пхенчхане четыре медали: 3 серебряные – эстафета, командный спринт, марафон, одну бронзовую – личный спринт.

В Южной Корее больше всех медалей среди российских спортсменов завоевали именно лыжники – восемь. Ранее Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем; Большунов взял бронзу в индивидуальном спринте классическим стилем. Оба завоевали серебро в командном спринте, а в компании с Ларьковым и Алексеем Червоткиным – аналогичную медаль в эстафете. Бронзу получили россиянка Юлия Белорукова в индивидуальном спринте классическим стилем, а также – женская эстафетная команда: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

Теперь в копилке олимпийской команды России 16 медалей – одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых.