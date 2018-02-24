Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:01 0

До 37 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля

До 37 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля

Столбик термометра новью в Амурской области опустится до 32-37 градусов ниже нуля. Местами сохранится достаточно теплая погода – 25-30 со знаком минус. Утром амурчан встретит морозный туман.

Осадков 25 февраля в области не ожидается, день будет ясным. Северо-западный ветер днем разгонится до 4-9 метров в секунду. Днем температура составит минус 10-15 градусов. Местами по северу температура будет держаться на уровне минус 20 градусов.

В Благовещенске, по прогнозу Амурского гидрометцентра, днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью – минус 25-27 градусов, днем – около 10 градусов ниже нуля.

Просмотров всего: 390

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Из-за циклона в Южно-Сахалинске задержан рейс до Благовещенска
Общество

Тепло и солнечно: прогноз погоды на 24 февраля в Приамурье
Общество 1

В Приамурье установится теплая зимняя погода: прогноз на 24 февраля
Общество

Ясный зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 23 февраля