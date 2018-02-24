До 37 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 25 февраля

Столбик термометра новью в Амурской области опустится до 32-37 градусов ниже нуля. Местами сохранится достаточно теплая погода – 25-30 со знаком минус. Утром амурчан встретит морозный туман.

Осадков 25 февраля в области не ожидается, день будет ясным. Северо-западный ветер днем разгонится до 4-9 метров в секунду. Днем температура составит минус 10-15 градусов. Местами по северу температура будет держаться на уровне минус 20 градусов.

В Благовещенске, по прогнозу Амурского гидрометцентра, днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью – минус 25-27 градусов, днем – около 10 градусов ниже нуля.