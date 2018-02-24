В Тынде возбудили уголовные дела на хамов в поездах

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Уголовные дела в отношении двух мужчин, оскорбивших представителей власти в поезде Нерюнгри – Хабаровск, возбудили следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Хамам грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы.

Нарушения зафиксировали 30 января и 1 февраля в поездах, следовавших из Нерюнгри в Хабаровск. В первом случае 33-летний житель Республики Саха (Якутия), будучи в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил сотрудников транспортной полиции. Во втором – житель Омской области высказал в адрес сотрудника линейного подразделения органов внутренних дел грубую нецензурную брань, унижающую честь и достоинство представителя власти.

В отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей». Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.