Злостных алиментщиков в России будут выписывать из квартир

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В третьем, окончательном чтении Госдума приняла законопроект, который позволит отбирать имущество у алиментщиков, которые сознательно скрываются от уплаты пособия своим детям. В случае если судебные приставы не смогут в течение года разыскать такого родителя, то его признают «ограниченно дееспособным» и «безвестно отсутствующим».

Изменения позволят распоряжаться имуществом должника, а также выписать его из квартиры или дома. Искать неплательщика судебные приставы будут ровно год. После этого дети смогут претендовать на государственную пенсию по потере кормильца и обратиться в суд, чтобы выписать должника с жилплощади. Если у него есть имущество, то на него наложат арест.

«Имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а сам гражданин может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения. Кроме того, с таким гражданином может быть расторгнут брак в упрощенном порядке», – рассказал «Российской газеты» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если гражданин умышленно скрывается от уплаты алиментов, то признание «безвестно отсутствующим» сделает его фактически «ограниченно дееспособным». Сегодня дети алиментщиков, которые скрываются от выплаты пособий, годами не получают никакой финансовой поддержки. Признать пропавших должников «безвестно отсутствующими» в судах крайне сложно. Не могут семьи и полноправно распоряжаться жильем или выписать должника со своей жилплощади.

Сейчас запрет на выезд за границу, по данным «Парламентской газеты», касается 1,9 миллиона должников. Каждый четвертый из них – неплательщик алиментов.

Изменения внесли в федеральный закон «Об исполнительном производстве». В силу они вступят со дня официальной публикации документа, сообщает NEWSru.com.