У россиян растут аппетиты и долги: кредиты бьют рекорды

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Рекордный спрос на ипотеку, автокредиты, займы наличными и кредитные карты зафиксировали в России в январе 2018 года. Российские банки выдали в январе потребительских кредитов на 417,3 миллиарда рублей против 261,2 миллиарда, выданных в январе 2017 года.

Совокупный размер выданных российскими банками кредитов наличными увеличился на 43 %, автокредитов – на 26 %, а ипотеки – на 86 %, а рост одобренных лимитов кредитных карт к прошлому январю и вовсе составил 134 %. Данные Объединенного кредитного бюро публикуют «Ведомости».

«Традиционно январь – самый спокойный месяц для потребительского кредитования: сказываются затяжные праздники, а также повышенная кредитная активность граждан в декабре. Вместе с тем выдачи потребительских кредитов (январь к январю) растут начиная с 2016 года благодаря стабильной ситуации в экономике и на валютном рынке и снижающимся инфляционным ожиданиям», – указывает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

Январский бум кредитования вполне может оказаться краткосрочным всплеском, считает Доронкин: «Фундаментальных оснований для ускорения роста нет, до восстановления экономики еще далеко, не видно позитивных изменений и в динамике доходов населения».

Самый большой рост отмечается в выдаче новых кредитных карт. В январе этого года они стали рекордными с 2014 года. Такую динамику связывают с общим смягчением требований к заемщикам после фактического замораживания этого сегмента в 2015-2016 годах, когда банки неохотно выдавали карты даже наиболее надежным клиентам. При этом, далеко не все клиенты, получившие карты, в итоге пользуются кредитом.

«Если необеспеченное потребительское кредитование продолжит расти такими же темпами, то это уже будет тревожным звоночком: рядовые граждане склонны переоценивать свои финансовые возможности и зачастую не умеют планировать бюджет, а отсутствие твердого залога по кредиту снижает дисциплинированность заемщиков», – отмечает эксперт.