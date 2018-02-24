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сегодня, 14:21 4

У россиян растут аппетиты и долги: кредиты бьют рекорды

У россиян растут аппетиты и долги: кредиты бьют рекорды
Фото: kurer-sreda.ru

Рекордный спрос на ипотеку, автокредиты, займы наличными и кредитные карты зафиксировали в России в январе 2018 года. Российские банки выдали в январе потребительских кредитов на 417,3 миллиарда рублей против 261,2 миллиарда, выданных в январе 2017 года.

Совокупный размер выданных российскими банками кредитов наличными увеличился на 43 %, автокредитов – на 26 %, а ипотеки – на 86 %, а рост одобренных лимитов кредитных карт к прошлому январю и вовсе составил 134 %. Данные Объединенного кредитного бюро публикуют «Ведомости».

«Традиционно январь – самый спокойный месяц для потребительского кредитования: сказываются затяжные праздники, а также повышенная кредитная активность граждан в декабре. Вместе с тем выдачи потребительских кредитов (январь к январю) растут начиная с 2016 года благодаря стабильной ситуации в экономике и на валютном рынке и снижающимся инфляционным ожиданиям», – указывает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

Январский бум кредитования вполне может оказаться краткосрочным всплеском, считает Доронкин: «Фундаментальных оснований для ускорения роста нет, до восстановления экономики еще далеко, не видно позитивных изменений и в динамике доходов населения».

Самый большой рост отмечается в выдаче новых кредитных карт. В январе этого года они стали рекордными с 2014 года. Такую динамику связывают с общим смягчением требований к заемщикам после фактического замораживания этого сегмента в 2015-2016 годах, когда банки неохотно выдавали карты даже наиболее надежным клиентам. При этом, далеко не все клиенты, получившие карты, в итоге пользуются кредитом.

«Если необеспеченное потребительское кредитование продолжит расти такими же темпами, то это уже будет тревожным звоночком: рядовые граждане склонны переоценивать свои финансовые возможности и зачастую не умеют планировать бюджет, а отсутствие твердого залога по кредиту снижает дисциплинированность заемщиков», – отмечает эксперт.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    да зарплаты маленькие вот и берут кредиты-оптимизаторы хреновы

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Значит кому то очень выгодно, выдача кредитов в таких огромнейших размерах и для чего это делается тоже понятно.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    Братеевда зарплаты маленькие вот и берут кредиты-оптимизаторы хреновы


  • Пейс

    Пейс
    38 минут назад

    по средствам люди не хотят жить...ну это их право

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