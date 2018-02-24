Жительница Белогорска пыталась за счет бюджета отремонтировать дачу

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Почти полмиллиона из городского бюджета пыталась получить жительница Белогорска. Эти деньги женщина хотела направить на ремонт соцжилья, которое она использовала как дачу.

Квартира с печным отоплением в 4-квартирном жилом доме 1959 года постройки была предоставлена супругу Светланы Грицай на условиях соцнайма в 2005 году. Женщина неоднократно обращалась в администрацию за помощью. В доме по вине соседа в 2010 году произошел пожар. Огонь тогда уничтожил кровлю дома на площади 80 квадратных метров. Тогда муниципалитет кровлю восстановил, но женщина попросила отремонтировать и само помещение.

Так как гражданка неоднократно указывала разные места жительства, в администрации решили провести проверку. Выяснилось, что более 10 лет жилое помещение пустовало и, со слов соседей, использовалось под дачу лишь в летнее время. Кроме того, долг по этому жилью составил более 20 тысяч рублей, а долг по благоустроенной квартире, находящейся в собственности, – более 370 тысяч рублей.

Вопрос о выделении средств глава Белогорска вынес на обсуждение депутатов городского совета.

«На самом деле такой вопрос рассмотрен на заседании впервые, и вы, депутаты, погрузились в повседневные будни администрации, решающей, в том числе, и бытовые проблемы белогорцев. Эта ситуация выявила большой пласт несовершенства федерального законодательства, потому что, по сути, муниципалитеты брошены на произвол судьбы в решении этих жилищных проблем. Вышел с этим вопросом к вам, потому что не могу после каждого пожара в таком жилье единолично принимать решение о проведении ремонтов. Получается, что люди палят жилье, а мы должны за счет муниципалитета его восстанавливать. Они, конечно, вправе и просить, и требовать, но принять сам такое решение не могу», – заявил Станислав Мелюков.

Горсовет Белогорска рассмотрел обращение жительницы Белогорска и большинством голосов принял решение не выделять средства.

«В функциях администрации – помогать малоимущим и кому действительно плохо. А почему муниципалитет должен помогать тем, у кого есть руки, ноги и голова, чтобы отремонтировать квартиру? Насколько понимаю, они не инвалиды. Да, возможно, есть момент привлечения специалистов, но у меня дворник на "Амурсельмаше" уже который год просит: помогите, дайте хоть какое жилье, все сделаю сама. Тут прозвучало еще, что в том же доме есть и евроремонт, то есть люди не постеснялись – сделали. А здесь – сделайте. Социальное потребительство начинает нас душить. Пора с этим заканчивать», – выразил свое мнение депутат горсовета Дмитрий Осипов.