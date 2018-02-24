Жительница Белогорска пыталась за счет бюджета отремонтировать дачу
Почти полмиллиона из городского бюджета пыталась получить жительница Белогорска. Эти деньги женщина хотела направить на ремонт соцжилья, которое она использовала как дачу.
Квартира с печным отоплением в 4-квартирном жилом доме 1959 года постройки была предоставлена супругу Светланы Грицай на условиях соцнайма в 2005 году. Женщина неоднократно обращалась в администрацию за помощью. В доме по вине соседа в 2010 году произошел пожар. Огонь тогда уничтожил кровлю дома на площади 80 квадратных метров. Тогда муниципалитет кровлю восстановил, но женщина попросила отремонтировать и само помещение.
Так как гражданка неоднократно указывала разные места жительства, в администрации решили провести проверку. Выяснилось, что более 10 лет жилое помещение пустовало и, со слов соседей, использовалось под дачу лишь в летнее время. Кроме того, долг по этому жилью составил более 20 тысяч рублей, а долг по благоустроенной квартире, находящейся в собственности, – более 370 тысяч рублей.
Вопрос о выделении средств глава Белогорска вынес на обсуждение депутатов городского совета.
«На самом деле такой вопрос рассмотрен на заседании впервые, и вы, депутаты, погрузились в повседневные будни администрации, решающей, в том числе, и бытовые проблемы белогорцев. Эта ситуация выявила большой пласт несовершенства федерального законодательства, потому что, по сути, муниципалитеты брошены на произвол судьбы в решении этих жилищных проблем. Вышел с этим вопросом к вам, потому что не могу после каждого пожара в таком жилье единолично принимать решение о проведении ремонтов. Получается, что люди палят жилье, а мы должны за счет муниципалитета его восстанавливать. Они, конечно, вправе и просить, и требовать, но принять сам такое решение не могу», – заявил Станислав Мелюков.
Горсовет Белогорска рассмотрел обращение жительницы Белогорска и большинством голосов принял решение не выделять средства.
«В функциях администрации – помогать малоимущим и кому действительно плохо. А почему муниципалитет должен помогать тем, у кого есть руки, ноги и голова, чтобы отремонтировать квартиру? Насколько понимаю, они не инвалиды. Да, возможно, есть момент привлечения специалистов, но у меня дворник на "Амурсельмаше" уже который год просит: помогите, дайте хоть какое жилье, все сделаю сама. Тут прозвучало еще, что в том же доме есть и евроремонт, то есть люди не постеснялись – сделали. А здесь – сделайте. Социальное потребительство начинает нас душить. Пора с этим заканчивать», – выразил свое мнение депутат горсовета Дмитрий Осипов.
Просмотров всего: 857