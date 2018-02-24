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сегодня, 13:15 0

В Благовещенске снимают «Эхо войны» с участниками боевых действий

В Благовещенске снимают «Эхо войны» с участниками боевых действий
Фото: admblag.ru

В областной столице Приамурья стартовал проект «Эхо войны». Он заключается в съемке короткометражных видеороликов с участниками различных локальных войн и вдовами ветеранов.

Проект «Эхо войны» призван показать молодому поколению лишения и тяготы, перенесенные солдатами разных поколений и эпох и донести весь масштаб и ужас любых военных конфликтов. Инициаторами его проведения выступило управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

Суть проекта заключается в съемке короткометражных видеороликов с участниками различных локальных войн и вдовами ветеранов, в которых они из первых уст рассказывают о реалиях солдатской жизни, о своих ощущениях и переживаниях.

«Кроме этого, данным мероприятием мы хотим напомнить о том, что все участники войн были такими же обычными молодыми людьми, как и современная молодежь, и в настоящее время ходят по тем же улицам среди нас. В связи с высокой популярностью социальных сетей среди молодежи данные ролики адаптированы и будут распространяться на различных популярных интернет-ресурсах», – отметил начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Дмитрий Кутека.

Из всех короткометражных видеоинтервью потом планируют смонтировать фильм о проекте. В нем уже поучаствовали участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский и участники афганской войны.

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#военные #кино #культура #память

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