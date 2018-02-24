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В амурской Рублевке закрыли последний магазин

В амурской Рублевке закрыли последний магазин
Фото: zvportal.ru

Из-за нерентабельности предприниматель закрыл единственный магазин в Рублевке. Где жителям села теперь покупать хлеб и другие продукты, пока не ясно. В администрации Зейского района рассматривают возможность организации подвоза товара автолавкой.

Магазин в Рублёвке – это не просто то место, где можно что-то приобрести, это предпоследнее из общественных заведений. До этого в селе закрыли детский сад, начальную школу и сельский клуб. Остался работать лишь фельдшерско-акушерский пункт.

«Индивидуальный предприниматель Михаил Мальчихин торговать из-за нерентабельности дела отказывается: возить далеко, а дохода практически нет. Многие берут товар в долг, кто-то заказывает необходимое через родных или знакомых в Зее, где, естественно, все дешевле. Главная проблема после закрытия – снабжение населения хлебом. По санитарным правилам хлеб нельзя продавать на улице с лотков. Мы выходили на пекарни города, но нет магазина – нет торговли. Возможно, здание магазина будет продано другому предпринимателю, но пока это только слова», – рассказал «Зейскому вестнику» глава Умлекана Николай Кузьменко.

Магазин в Рублевке работал по графику: трижды в неделю до 11 часов утра по «хлебным дням». Работали в нем две молодые женщины Татьяна и Яна Скиданюк, которые получали в качестве зарплаты по 5 % от выручки. В месяц выходило по три тысячи рублей.

«Торговля должна быть выгодна и продавцу, и покупателю. Если ассортимент скудный, а цены завышены, население будет искать товар в других магазинах. В Рублевке живут в основном пенсионеры. Пенсии им выплачиваются вовремя. И если бы их в нашем магазине устраивали и цены, и ассортимент, не стал бы никто заказывать покупки ни в Умлекане, ни в Зее. Вся выручка оседала бы в руках местного "монополиста". Предприниматель жалуется, что мы иногда в долг продукты даём. А как не давать? Иначе и совсем выручки не жди. С пенсии ведь бабушки все равно деньги возвращают», – рассуждают женщины.

Рублевка входит в сельсовет Умлекана. В 20 из 60 дворов села люди зарегистрированы, но по факту не проживают и многие дома пустуют. Население сейчас составляет 72 человека, из них двое дошколят и 11 школьников, которых возят на учёбу в Умлекан. В основном в Рублевке живут пенсионеры, многие из них держат хозяйство. В селе зарегистрировано 32 головы крупного-рогатого скота.

«Рублёвку свою мы любим, деревня хорошая, вот только пустеет с годами все больше. Но сказать, что мы тут отсталые от жизни, никак нельзя. До сих пор помним публикацию в одной из центральных газет, где корреспондент нас на смех поднял: написал, что бабушки тут чуть ли не на дерево лазят, чтобы сотовую связь поймать, а на единственную спутниковую антенну мы-де глазеть всем селом ходили. Неправда это. У нас почти в каждом доме есть телефон, у многих – компьютеры с выходом в Интернет. Много у нас проблем, но мы ж не дикари какие! И ситуация такая не у нас только. Проедьте поездом по стране – такие убогие уголки есть, не сравнить с Рублевкой!» – рассказали жители Рублевки журналистам районной газеты.

Административный ресурс чиновники применить не могут – если предпринимателю невыгодно работать, заставить его никто не сможет. Как вариант в администрации Зейского района озвучили организацию подвоза товара автолавкой. А пока вопрос решается, магазин в Рублевке «заморозили». Известно, что после этого хлеб жителям привез на своих «жигулях» глава сельсовета.

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#торговля

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • galka

    galka
    6 часов назад

    Могли бы сделать предпринимателю бесплатную аренду помещения и налоги по 3 копейки, чтобы у него после транспортных расходов , хоть какая - то прибыль оставалась, глядишь и не закрылся бы магазинчик, и ассортимент товара бы расширился. И очень удивило самоуправство продавцов, с какого перепугу они чужое имущество ( товар) без разрешения хозяина в долг всем раздавали? Оборот в магазине мизерный, товар ушёл, а денег на закупку нового товара нет... Понимаю предпринимателя, в убыток себе никто работать не будет.

  • Терминатор

    Терминатор
    6 часов назад

    Глава сельсовета на своих «жигулях» скорее всего теперь и будет выполнять роль "автолавки". А в долг продают везде, практически в любой деревне без исключения, это отработанная массовая практика в России ещё с 90-х, когда деньги при пьянице ельцине б.н. вовремя не платили никому, их вообще тогда практически не платил людям в селах, сейчас платят, но их народ практически не видит, особенно в деревне, многие всё так покупают, в долг, даже стратегически важное, уголь, дрова, продукты первой необходимости, а власть имущие видимо делают вид, что этого не знают, либо действительно не знают, так как многие очень далеки от народа, очень далеки, хотя живут рядом и в одной казалось бы стране. Если завтра предприниматели перестанут продавать, давать в рассрочку, оказывать услуги в рассрочку жителям сёл, деревень, посёлков и так далее, то будет трагедия, только кому это надо знать и думать об этом. Сельчане на грани выживания, никакой жизни в полноценном смысле этого слова там нет и все об этом знают, некоорые догадываются...

  • Токарев

    Токарев
    4 часа назад

    С таких предпринимателей, вообще нужно все налоги снять, аренду, да еще и спасибо сказать, что хоть как то поддерживает эту убогую деревушку.Представляю как он жирует продавши 30 булок хлеба три раза в неделю.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Ребята,вы о чем? СУ-57 уже в Сирии! Победа какникогда близка!

  • Бред-28

    Бред-28
    3 часа назад

    Да...вот куда бы я за ухо привел сексота форума! Чтобы он,гаденыш, рассказал людям как хорошо стали жить при Пу!

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Терминатор

    Глава сельсовета на своих «жигулях» скорее всего теперь и будет выполнять роль "автолавки". А в долг продают везде, практически в любой деревне без исключения, это отработанная массовая практика в России ещё с 90-х, когда деньги при пьянице ельцине б.н. вовремя не платили никому, их вообще тогда практически не платил людям в селах, сейчас платят, но их народ практически не видит, особенно в деревне, многие всё так покупают, в долг, даже стратегически важное, уголь, дрова, продукты первой необходимости, а власть имущие видимо делают вид, что этого не знают, либо действительно не знают, так как многие очень далеки от народа, очень далеки, хотя живут рядом и в одной казалось бы стране. Если завтра предприниматели перестанут продавать, давать в рассрочку, оказывать услуги в рассрочку жителям сёл, деревень, посёлков и так далее, то будет трагедия, только кому это надо знать и думать об этом. Сельчане на грани выживания, никакой жизни в полноценном смысле этого слова там нет и все об этом знают, некоорые догадываются...



    Да наше правительство об этом не хочет даже знать,зачем им жизнь простых сельских жителей?Они о них вспоминают только в день выборов...

  • Бред-28

    Бред-28
    3 часа назад

    Видать, секретный план Путина по разрушению России вступает в завершающую фазу. До полного краха надо ещё шесть лет!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Россельхознадзор предрёк миллиардные убытки сельскому хозяйству России от американского клопа .

    http://www.mk.ru/economics/2018/02/24/rosselkhoznadzor-predryok-milliardnye-ubytki-selskomu-khozyaystvu-rossii-ot-amerikanskogo-klopa.html

    В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзоре) сообщили, что ущерб, нанесённый сельскому хозяйству нашей страны от американского опасного всеядного коричнево-мраморного клопа, может составить несколько миллиардов рублей ежегодно.

    В российском надзорном ведомстве полагают, что ущерб от клопа-вредителя может составить до двух миллиардов рублей в год.

    Как сообщается, при проведении карантинного фитосанитарного контроля насекомое-вредитель было обнаружено в партии мандаринов, поступивших из Абхазии.

    Родиной клопа считаются Соединённые Штаты. Опасное насекомое распространено в государствах Юго-Восточной Азии, Европы, в Турции, Грузии и Абхазии.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    vertexРоссельхознадзор предрёк миллиардные убытки сельскому хозяйству России от американского клопа .

    http://www.mk.ru/economics/2018/02/24/rosselkhoznadzor-predryok-milliardnye-ubytki-selskomu-khozyaystvu-rossii-ot-amerikanskogo-klopa.html

    В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзоре) сообщили, что ущерб, нанесённый сельскому хозяйству нашей страны от американского опасного всеядного коричнево-мраморного клопа, может составить несколько миллиардов рублей ежегодно.

    В российском надзорном ведомстве полагают, что ущерб от клопа-вредителя может составить до двух миллиардов рублей в год.

    Как сообщается, при проведении карантинного фитосанитарного контроля насекомое-вредитель было обнаружено в партии мандаринов, поступивших из Абхазии.

    Родиной клопа считаются Соединённые Штаты. Опасное насекомое распространено в государствах Юго-Восточной Азии, Европы, в Турции, Грузии и Абхазии.


    Так это же тот клоп, которого мы в детстве звали "американская вонючка" . Воняе

    т он и в правду знатно.

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