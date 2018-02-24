В амурской Рублевке закрыли последний магазин

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Из-за нерентабельности предприниматель закрыл единственный магазин в Рублевке. Где жителям села теперь покупать хлеб и другие продукты, пока не ясно. В администрации Зейского района рассматривают возможность организации подвоза товара автолавкой.

Магазин в Рублёвке – это не просто то место, где можно что-то приобрести, это предпоследнее из общественных заведений. До этого в селе закрыли детский сад, начальную школу и сельский клуб. Остался работать лишь фельдшерско-акушерский пункт.

«Индивидуальный предприниматель Михаил Мальчихин торговать из-за нерентабельности дела отказывается: возить далеко, а дохода практически нет. Многие берут товар в долг, кто-то заказывает необходимое через родных или знакомых в Зее, где, естественно, все дешевле. Главная проблема после закрытия – снабжение населения хлебом. По санитарным правилам хлеб нельзя продавать на улице с лотков. Мы выходили на пекарни города, но нет магазина – нет торговли. Возможно, здание магазина будет продано другому предпринимателю, но пока это только слова», – рассказал «Зейскому вестнику» глава Умлекана Николай Кузьменко.

Магазин в Рублевке работал по графику: трижды в неделю до 11 часов утра по «хлебным дням». Работали в нем две молодые женщины Татьяна и Яна Скиданюк, которые получали в качестве зарплаты по 5 % от выручки. В месяц выходило по три тысячи рублей.

«Торговля должна быть выгодна и продавцу, и покупателю. Если ассортимент скудный, а цены завышены, население будет искать товар в других магазинах. В Рублевке живут в основном пенсионеры. Пенсии им выплачиваются вовремя. И если бы их в нашем магазине устраивали и цены, и ассортимент, не стал бы никто заказывать покупки ни в Умлекане, ни в Зее. Вся выручка оседала бы в руках местного "монополиста". Предприниматель жалуется, что мы иногда в долг продукты даём. А как не давать? Иначе и совсем выручки не жди. С пенсии ведь бабушки все равно деньги возвращают», – рассуждают женщины.

Рублевка входит в сельсовет Умлекана. В 20 из 60 дворов села люди зарегистрированы, но по факту не проживают и многие дома пустуют. Население сейчас составляет 72 человека, из них двое дошколят и 11 школьников, которых возят на учёбу в Умлекан. В основном в Рублевке живут пенсионеры, многие из них держат хозяйство. В селе зарегистрировано 32 головы крупного-рогатого скота.

«Рублёвку свою мы любим, деревня хорошая, вот только пустеет с годами все больше. Но сказать, что мы тут отсталые от жизни, никак нельзя. До сих пор помним публикацию в одной из центральных газет, где корреспондент нас на смех поднял: написал, что бабушки тут чуть ли не на дерево лазят, чтобы сотовую связь поймать, а на единственную спутниковую антенну мы-де глазеть всем селом ходили. Неправда это. У нас почти в каждом доме есть телефон, у многих – компьютеры с выходом в Интернет. Много у нас проблем, но мы ж не дикари какие! И ситуация такая не у нас только. Проедьте поездом по стране – такие убогие уголки есть, не сравнить с Рублевкой!» – рассказали жители Рублевки журналистам районной газеты.

Административный ресурс чиновники применить не могут – если предпринимателю невыгодно работать, заставить его никто не сможет. Как вариант в администрации Зейского района озвучили организацию подвоза товара автолавкой. А пока вопрос решается, магазин в Рублевке «заморозили». Известно, что после этого хлеб жителям привез на своих «жигулях» глава сельсовета.