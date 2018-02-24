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сегодня, 11:51 0

Получить статус обманутого дольщика в России стало проще

Получить статус обманутого дольщика в России стало проще
Фото: bkn.ru

В России 23 февраля вступили в силу новые правила для обманутых дольщиков. Круг лиц, которые могут претендовать на этот статус, расширен документом Минстроя России.

Теперь статус обманутого дольщика могут получить люди, в отношении которых имели место двойные продажи. Проблемными такие дома, в которых квартиры продавались несколько раз, раньше не признавали.

Кроме того, приказ сокращает срок, который необходим, чтобы объект был признан проблемным. Ранее инициировать включение данных о покупателе квартиры в реестр обманутых дольщиков можно было только спустя 9 месяцев с момента, как застройщик перестал исполнять свои обязательства по договору, а теперь для этого достаточно полугода.

Также теперь объект относится к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а нарушение застройщиком проектной документации больше не является для этого препятствием.

Теперь покупатель должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений для включения в реестр обманутых дольщиков, сообщает «Российская газета».

В Приамурье сейчас государственная поддержка из областного бюджета выплачивается более чем 300 обманутым дольщикам. Порядок мер господдержки был утвержден правительством области в октябре 2017 года. С этого времени за помощью обратились 339 дольщиков, из них в реестр включили 325 человек.

В 2018 году на помощь обманутым дольщикам в бюджете Приамурья заложено 128 миллионов рублей.

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#закон #строительство #финансы

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