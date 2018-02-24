Из-за циклона в Южно-Сахалинске задержан рейс до Благовещенска

Фото: airportus.ru

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержаны несколько рейсов. Среди отложенных – рейсы на Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Благовещенск.

«Снежный циклон с обильными осадками и сильным порывистым ветром серьезно скорректировал расписание вылетов и прилетов аэропорта "Южно-Сахалинск". По состоянию на 11:30 (по местному времени) 24 февраля в районе аэродрома видимость не превышает 200 метров. На взлетно-посадочной полосе и территории аэродрома производится расчистка снега. Оперативные службы аэропорта работают в усиленном режиме», – сообщает пресс-служба аэропорта.

Улучшение погодных условий ожидается в Южно-Сахалинске после 16:00. По расписанию самолет из Южно-Сахалинска в Благовещенск должен был вылететь в 13:50, но вылет пока перенесен на 14:30. Такое время стоит в информации о вылетах 24 февраля на сайте аэропорта Южно-Сахалинска. В благовещенском аэропорту сообщили, что информации о задержке к ним пока не поступало.