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Российские пенсионеры переезжают в китайский пограничный город

Российские пенсионеры переезжают в китайский пограничный город
Фото: sm-news.ru

Идеальным местом проживания для российских пенсионеров стал пограничный китайский городок Хуньчунь. Об этом пишут китайские СМИ и приводят истории переселенцев.

«Попробуйте мои жареные фрикадельки», – угощает гостей 65-летняя Людмила.

Женщина родом из Пскова, но уже несколько лет живет в Китае. Людмила любит угощать гостей китайским блюдом, готовить которое ее научил сосед. Когда 10 лет назад скончался муж, она вместе с дочерью поехала путешествовать в Китай. Тогда еще туристки попали в городок Хуньчунь, который находится на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь. Тогда Людмила приняла неожиданное для всей семьи решение: она собралась провести старость в Китае.

Хуньчунь женщина выбрала потому, что он не только давно стал «международным городом», где проживают многочисленные россияне, но и потому, что он дал ей сильное «чувство принадлежности». В городе везде встречаются знаки, написанные на русском языке, в магазинах в ходу русские рубли, а все местные жители немного знают русский язык. В Китае Людмила даже вышла замуж за местного жителя Лю Шиина.

В Хуньчунь на пенсию переехал и 70-летний Евгений. В России он работал на судоремонтном заводе, а в Китае занялся сельским хозяйством. Российский пенсионер рассказывает, что, несмотря на то, что он с супругой – люди небогатые, их жизнь в Китае протекает довольно интересно. Иногда они путешествуют по стране на высокоскоростных поездах.

Хуньчунь ежегодно посещают свыше 200 тысяч российских туристов. Проводить свою старость в Хуньчуне так же, как Людмила и Евгений, в последние годы предпочитают все больше жителей Дальнего Востока России. Многие уже купили квартиры в городе, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Просмотров всего: 5632

#жизнь #Китай #Пенсионный фонд

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    9 часов назад

    Путилов этот фейк уже разоблачил....У вас на Амуринфе коллектив обновился?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    8 часов назад

    Дальний Восток уже бы практически весь выехал на ПМЖ в другие регионы, страны, было бы на что уехать и где жить, ну а пока...

  • варварав

    варварав
    8 часов назад

    Да. Уехали бы не все но многие. Кому-то не на что, а кого-то родные держат. Кто-то жилье и землю третий год продать не может. А если бы ничего не мешало бы,то 60% уехали.

  • foxik62

    foxik62
    4 часа назад

    Бла, бла, бла. Трепотня. Не путайте тех, кто женился или вышел замуж. С нашим рублем можно жить тошько в жопе мира. Это Россия.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Жители Омска и области начали массово переезжать жить в Казахстан и на Украину. Это следует из данных по основным показателям миграции территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

    Согласно документам, в прошлом году регион покинули почти 64 тысячи человек. Из них за границу перебрались 7608 омичей. Большинство переехали в Казахстан (4721 человек) и Украину (696 человек). 320 жителей Омской области уехали в Германию, 27 человек — в Грузию, 20 человек — в США, 11 — в Канаду.

    В сравнении с 2016 годом миграционная убыль в регионе выросла почти на 66 процентов. Отмечается, что большинство эмигрантов — россияне трудоспособного возраста.

    https://lenta.ru/news/2018/02/22/omi4i_vi_kuda/

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    несчастные...

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Почему это несчастные,жизнь короткая ,у кого есть возможность и силы ,ищут,и уезжают,где лучше жить,что здесь обсуждать,правильно делают,чего ждать тут в Амурской области.В конце 2017 года сократили 500 работающих человек...

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    vertex

    Жители Омска и области начали массово переезжать жить в Казахстан и на Украину. Это следует из данных по основным показателям миграции территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

    Большинство переехали в Казахстан (4721 человек) и Украину (696 человек).

    https://lenta.ru/news/2018/02/22/omi4i_vi_kuda/



    Гыг. На Украину? Да быть того не может! Где кремлеботы? объясните этот факт, а то я ф шоке - поданным КисельТВ на Украине жизни нет, а едут почему-то не в Амурскую область за бесплатным гектаром, а в сущий ад - на Украину!.



  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сейчас набегут и будут говорить, что нужно смотреть только Кисель ТВ и вливать лечебный соловьинный помет в уши, да Мишу Леонтьева слушать, а все остальные сми - это навального, Грудинина и прочих антискрепщиков.

  • full

    full
    1 час назад

    Мне кажется, что этой статье много лет и что тенденция переезда в Китай должна сходить на нет - китайцы стали жить богаче и платежеспособность российской пенсии резко упала.

  • Nebo

    Nebo
    53 минуты назад

    За стариков обидно . Тех , кому сейчас за семьдесят . Люди всю жизнь отработали на благо Родины и остались брошенными в нищите .

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    44 минуты назад

    что то не так у нас раз пенсионеру едут доживать заграницу,хотя правы скоро сойдёт на нет,

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    14 минут назад

    А куда в Китае можно ходить "на работу" создавать ажиотаж на почте,МФЦ,поликлинике...)))))))).Никаких наших пенсионеров ХэйХэ нет. Это вранье.

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