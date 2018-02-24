Российские пенсионеры переезжают в китайский пограничный город

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Идеальным местом проживания для российских пенсионеров стал пограничный китайский городок Хуньчунь. Об этом пишут китайские СМИ и приводят истории переселенцев.

«Попробуйте мои жареные фрикадельки», – угощает гостей 65-летняя Людмила.

Женщина родом из Пскова, но уже несколько лет живет в Китае. Людмила любит угощать гостей китайским блюдом, готовить которое ее научил сосед. Когда 10 лет назад скончался муж, она вместе с дочерью поехала путешествовать в Китай. Тогда еще туристки попали в городок Хуньчунь, который находится на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь. Тогда Людмила приняла неожиданное для всей семьи решение: она собралась провести старость в Китае.

Хуньчунь женщина выбрала потому, что он не только давно стал «международным городом», где проживают многочисленные россияне, но и потому, что он дал ей сильное «чувство принадлежности». В городе везде встречаются знаки, написанные на русском языке, в магазинах в ходу русские рубли, а все местные жители немного знают русский язык. В Китае Людмила даже вышла замуж за местного жителя Лю Шиина.

В Хуньчунь на пенсию переехал и 70-летний Евгений. В России он работал на судоремонтном заводе, а в Китае занялся сельским хозяйством. Российский пенсионер рассказывает, что, несмотря на то, что он с супругой – люди небогатые, их жизнь в Китае протекает довольно интересно. Иногда они путешествуют по стране на высокоскоростных поездах.

Хуньчунь ежегодно посещают свыше 200 тысяч российских туристов. Проводить свою старость в Хуньчуне так же, как Людмила и Евгений, в последние годы предпочитают все больше жителей Дальнего Востока России. Многие уже купили квартиры в городе, сообщает информационное агентство «Синьхуа».