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сегодня, 10:23 9

В Приамурье к 2021 году ликвидируют очередь в ясли

В Приамурье к 2021 году ликвидируют очередь в ясли
Фото: detki-pogodki.ru

Ликвидировать очередь в детские сады для детей до 3 лет в Амурской области власти намерены к 2021 году. Для этого в области разработана «дорожная карта», по которой в ближайшие годы планируется строить и пристраивать дополнительные помещения к дошкольным учреждениям.

Планы областные власти обсудят 1 марта в Белогорске, где будет дан старт десятилетию детства в Приамурье. В повестке конференции актуальные вопросы обучения и воспитания детей, а также профориентации и сохранения здоровья подрастающего поколения. В конференции примут участие около 200 человек: члены регионального правительства, заксобрания, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, педагоги, родители и ветераны педагогического труда.

На встрече предстоит обсудить инициативы, которые лягут в основу при формировании плана мероприятий в рамках десятилетия детства.

Десятилетие детства в России своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Это является продолжением государственной политики по улучшению положения детей в стране, начатой в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Ликвидация очередей в детские сады является одной из приоритетных задач. Региональное министерство образования и науки уже разработало «дорожную карту», по которой в Приамурье планируется строительство, пристрой, а также реконструкция дошкольных образовательных организаций. Благодаря этим мерам в области планируют ликвидировать очередь в ясли к 2021 году. С 2015 года в Амурской области были ликвидированы очереди в детские сады для ребят постарше.

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#дети #областная власть #образование

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    чё?все уедут?

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    Братеев

    чё?все уедут?



    Написано же - "дорожная карта". Присядут на дорожку, всплакнут и в Краснодарские края.



  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Так до2018же вроде ликвидировать очереди в детсады обещали? Передумали или обманули? А где гарантия что не перенесут с 2021 на 2023? Едро врет бумага не краснеть, а народ верит. Пожалейте по больше бабы рабов этой стране

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    *рожайте

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    5 часов назад

    Платите налоги. Не раскачивайте лодку. Или хотите как на Украине?

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

  • full

    full
    3 часа назад

    Чхишвабрашван

    Платите налоги. Не раскачивайте лодку. Или хотите как на Украине?



    Ну. Вариант борьбы за мир по - путински.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Чхишвабрашван

    Платите налоги. Не раскачивайте лодку. Или хотите как на Украине?



    Дык, на соседней ветке как раз про то, что хочут на Украину. И сваливают в массовом порядке.



    Так шта... хуже чем у нас нет нигде.



  • Пейс

    Пейс
    2 часа назад

    рожать перестанут....вот и очереди не будет...

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