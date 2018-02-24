В Приамурье к 2021 году ликвидируют очередь в ясли

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Ликвидировать очередь в детские сады для детей до 3 лет в Амурской области власти намерены к 2021 году. Для этого в области разработана «дорожная карта», по которой в ближайшие годы планируется строить и пристраивать дополнительные помещения к дошкольным учреждениям.

Планы областные власти обсудят 1 марта в Белогорске, где будет дан старт десятилетию детства в Приамурье. В повестке конференции актуальные вопросы обучения и воспитания детей, а также профориентации и сохранения здоровья подрастающего поколения. В конференции примут участие около 200 человек: члены регионального правительства, заксобрания, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, педагоги, родители и ветераны педагогического труда.

На встрече предстоит обсудить инициативы, которые лягут в основу при формировании плана мероприятий в рамках десятилетия детства.

Десятилетие детства в России своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Это является продолжением государственной политики по улучшению положения детей в стране, начатой в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Ликвидация очередей в детские сады является одной из приоритетных задач. Региональное министерство образования и науки уже разработало «дорожную карту», по которой в Приамурье планируется строительство, пристрой, а также реконструкция дошкольных образовательных организаций. Благодаря этим мерам в области планируют ликвидировать очередь в ясли к 2021 году. С 2015 года в Амурской области были ликвидированы очереди в детские сады для ребят постарше.