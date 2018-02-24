Мать погибшего в Белогорске солдата ищет деньги на экспертизу

Елена Тереньтева накануне прилетела в Челябинск, тело ее сына 18-летнего призывника Евгения Кувайцева доставят позже. Женщина надеется, что судебно-медицинская экспертиза поможет установить причину травм, а также то, подвергался ли солдат физическому насилию незадолго до смерти.

«Мы хотим узнать правду, хотим справедливости, но независимая экспертиза стоит 50 тысяч рублей, у нас нет таких денег. Очень надеемся, что губернатор области Борис Дубровский и уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова смогут нам помочь. Мы раньше ничего не просили, а теперь просим помощи и содействия, больше нам обратиться не к кому», – сказала Елена Тереньтева.

На срочную службу Евгений Кувайцев был призван в ноябре 2017 года. Парень служил водителем автомобильной роты в Белогорске Амурской области. По словам родных, Евгений регулярно выходил на связь и был доволен тем, что служит. Он даже рассматривал вариант дальнейшей службы по контракту.

Выходить на связь Евгений перестал 21 января. 26 января с родственниками связался начальник штаба и сообщил, что Евгений находится в тяжелом состоянии в госпитале. Родные узнали, что 26 января перед заступлением в караул солдат отпросился в туалет, ушел с автоматом и пропал, его хватились только после развода суточного наряда. Евгения Кувайцева нашли на чердаке с огнестрельным пулевым проникающим ранением головы. Медики диагностировали перелом костей основания черепа и разрушение левого глаза.

На версию о самоубийстве натолкнула записка, которая была обнаружена в кармане у солдата. В ней он просил прощения у матери за «ужасный поступок», признавался в том, что «устал от этой жизни», и просил мать «съездить в Сочи и отдохнуть» на выплаченные деньги. Мать не поверила, что сын мог написать такую записку, но позже почерковедческая экспертиза подтвердила, что письмо писал Евгений.

По факту случившегося в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Белогорскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Доведение до самоубийства».

Позже было возбуждено еще одно дело по статье «Неуставные отношения». Его фигурантом стал 20-летний сослуживец погибшего Давид Мкртчан. Стало известно, что вечером 25 января он, увидев, что Евгений использует мобильный телефон в служебное время, при всей роте сначала ударил парня в плечо, а потом повалил на спину и еще два раза с силой ударил кулаком в голову, сообщает информационное агентство Znak.