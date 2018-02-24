Тепло и солнечно: прогноз погоды на 24 февраля в Приамурье

День 24 февраля в Амурской области будет малооблачным, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется в южных районах до 10 градусов со знаком минус. На севере днем будет до минус 16 градусов.

В отдельных северных районах может похолодать до минус 20, но в целом зимний день будет теплым. Северо-западный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду. На дорогах местами сохранится снежный накат.

В Благовещенске днем 24 февраля, по прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, ожидается температура 10-12 градусов ниже нуля.