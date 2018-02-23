Элджей «раскачал» почти две тысячи благовещенцев

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В Благовещенске 23 февраля выступил популярный хип-хоп исполнитель Элджей. Больше полутора тысяч поклонников его творчества пришли в этот вечер в Grand Arena Ostrova, чтобы услышать главные хиты «Минимал» и «Розовое вино», а также другие треки артиста. Билеты стоили от двух до трех тысяч рублей.

Концерт начался в 19 часов. Перед выходом на сцену Элджея публику «зажигал» приехавший с ним ди-джей. Он танцевал на сцене, активно общался с залом и показывал мастерство владения ди-джейским пультом.

После к уже разогретой публике вышел сам Элджей. Зрители бурно встретили исполнителя, зал кричал и качал. Элджей, получивший славу благодаря YouTube и ротациям на радиостанциях, исполнил свои главные хиты «Минимал» и «Розовое вино». Также в этот вечер звучали песни «Рваные джинсы», «Дисконнект» и другие.

Как стало известно Амур.инфо, быстро завоевавший популярность исполнитель приехал в Благовещенск с серьезными требованиями к техническому райдеру. И если местные свет и спецэффекты подошли по критериям, то звуковую аппаратуру ради Элджея пришлось везти из Хабаровска. И, видимо, не зря – заведенная публика на ура принимала каждый трек исполнителя. Причем в зале находились люди разных возрастов – и подростки, и взрослые, некоторые пришли на концерт семьями.

Зрители активно подпевали Элджею, в некоторые моменты концерт походил на караоке, когда толпа, наизусть знавшая тексты песен, пела вместо артиста. Концерт длился около двух часов, но после люди долго не расходились в надежде увидеть певца. Некоторым даже удалось получить автографы исполнителя.

Между тем в восторге от концерта оказались не все. Некоторых зрителей возмутила нецензурная лексика, звучавшая из уст Элджея. При этом возрастное ограничение, указанное на афише, 12+.