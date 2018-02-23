«Ровесники» вновь примут участие в Чингай параде в Сингапуре
23 февраля в Сингапуре состоится ежегодное шоу – Чингай парад. Это костюмированное уличное шествие в рамках празднования китайского Нового года. В нем вновь примут участие благовещенские танцоры – коллектив «Ровесники».
Начало парада – в 21:00 по амурскому времени. Трансляция начнется на сайте www.chingai.org.sg. От «Ровесников» участвовать в мероприятии будут танцоры как старшей, так и средней группы. Это единственный коллектив из России, который представит страну на международном празднике.
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