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23 февраля 2018, 20:33 1

«Ровесники» вновь примут участие в Чингай параде в Сингапуре

«Ровесники» вновь примут участие в Чингай параде в Сингапуре
Фото: www.travel-sgp.ru

23 февраля в Сингапуре состоится ежегодное шоу – Чингай парад. Это костюмированное уличное шествие в рамках празднования китайского Нового года. В нем вновь примут участие благовещенские танцоры – коллектив «Ровесники».

Начало парада – в 21:00 по амурскому времени. Трансляция начнется на сайте www.chingai.org.sg. От «Ровесников» участвовать в мероприятии будут танцоры как старшей, так и средней группы. Это единственный коллектив из России, который представит страну на международном празднике.

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#жизнь #Китай #культура

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Комментарии
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  • добродушный

    добродушный
    10 часов назад

    А вот интересно в этом году Козлов опять поедет "Ровессников" поддерживать? Или на этот раз без его поддержки справятся....

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