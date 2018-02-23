Российские хоккеисты победили чехов и вышли в финал Олимпиады

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23 февраля в полуфинале российские хоккеисты обыграли сборную Чехии со счетом 3:0 и вышли в финал – впервые с 1998 года. Теперь россияне поборются за золото Олимпийских игр – с кем, станет известно позже.

Шайбы забросили: Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Голкипер команды Василий Кошечкин провел второй матч на Олимпиаде, где не пропустил ни одной шайбы, отразив 31 бросок.

В финале россияне сыграют с победителем матча между немцами и канадцами, который состоится также 23 февраля. Финал пройдет 24 февраля. Россияне вышли в финал впервые с 1998 года, тогда в матче за золотые медали сборная России уступила чехам со счетом 0:1, пишет ТАСС.