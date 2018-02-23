В День защитника Отечества в Благовещенске возложили цветы к памятнику воинам-амурцам

В Благовещенске 23 февраля почтили память погибших воинов-амурцев. Торжественное мероприятие прошло в 11 часов на площади Победы. В нем приняли участие воины благовещенского гарнизона, курсанты ДВОКУ, в том числе иностранцы.

Почтить память воинов-амурцев пришли около 200 человек. Среди них были и первые лица города – заммэра Владимир Константинов и мэр Благовещенска Валентина Калита.

После торжественного возложения цветов мероприятие переместилось к полукапониру на Мухина, 1. Там 22 юнармейца заступили на боевое дежурство. Они получили соответствующие удостоверения участникв расчета боевого дежурства. Происходило это под руководством командующего ВВО.