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23февраля
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В День защитника Отечества в Благовещенске возложили цветы к памятнику воинам-амурцам

В День защитника Отечества в Благовещенске возложили цветы к памятнику воинам-амурцам

В Благовещенске 23 февраля почтили память погибших воинов-амурцев. Торжественное мероприятие прошло в 11 часов на площади Победы. В нем приняли участие воины благовещенского гарнизона, курсанты ДВОКУ, в том числе иностранцы.

Почтить память воинов-амурцев пришли около 200 человек. Среди них были и первые лица города – заммэра Владимир Константинов и мэр Благовещенска Валентина Калита.

После торжественного возложения цветов мероприятие переместилось к полукапониру на Мухина, 1. Там 22 юнармейца заступили на боевое дежурство. Они получили соответствующие удостоверения участникв расчета боевого дежурства. Происходило это под руководством командующего ВВО.

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#военные #память #праздники

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Комментарии
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  • michaelkramov

    michaelkramov
    39 минут назад

    B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://0rz.tw/jgv0D

  • michaelkramov

    michaelkramov
    39 минут назад

    B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://0rz.tw/jgv0D

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