Благовещенец в поисках автомобиля на сайте объявлений нарвался на мошенника

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В отдел полиции Благовещенска обратился мужчина, который рассказал, что у него обманом похитили деньги. Потерпевший пояснил, что намеревался приобрести автомобиль, объявление о продаже он обнаружил на одном из сайтов в Интернете. Но продавец оказался мошенником.

Со слов горожанина, он позвонил по указанному в объявлении номеру. Продавец сообщил о необходимости внести предоплату для того, чтобы он убрал объявление с сайта и снял с продажи автомобиль. Также пояснил, что машина находится в другом городе.

Потерпевший согласился и перевел продавцу 57 000 рублей. Затем продавец позвонил ему и пояснил, что необходимо внести еще деньги, однако покупатель отказался. Мужчина попросил, чтобы продавец назвал адрес, где находится автомобиль, для того, чтобы его знакомый, находящийся в этом городе, приехал и осмотрел транспорт.

Но продавец отказался это делать и положил трубку, после чего больше на телефонные звонки потерпевшего не отвечал. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

«Данный способ мошенничества довольно распространённый в нашем регионе. Чтобы не попасть на уловки таких мошенников, необходимо быть бдительными, внимательными и осторожными. Не перечисляйте предоплату или полностью сумму за товар. Все операции купли-продажи необходимо проводить только после того, как ознакомитесь с документами на приобретаемый товар и лично увидите то, что вам продают, либо попросите своих знакомых, которым вы доверяете, осмотреть товар», – сказали в амурском управлении МВД.