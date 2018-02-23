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23февраля
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Унимото, гонки на джипах и грузовиках: в Благовещенске стартовал фестиваль технических видов спорта

Унимото, гонки на джипах и грузовиках: в Благовещенске стартовал фестиваль технических видов спорта

На Чигиринском водохранилище 23 февраля стартовал ежегодный фестиваль технических видов спорта «Синий крокодил». Его организовал благовещенский клуб BlagBikeMC. В рамках мероприятия прошло несколько соревнований: унимото, мотослалом, гонки на джипах и на грузовиках.

«Мероприятие приурочено к дальневосточному этапу по унимото. Всего в этом видео состязаний у нас 10 участников. Семь лет назад начинали с одного-двух, но с каждым годом их становится больше. В основном это всё люди с Амурской области. Популярность растет, раньше мы просто нашим клубом соревнования по унимото проводили, сейчас уже участвуют федерации авто- и мотоспорта, клуб "Шатун", квадроциклы, люди начинают собираться воедино и устраивают настоящее шоу», – рассказал президент клуба BlagBikeMC Андриан.

В соревнованиях по унимото участникам предстояло преодолеть 30-метровую трассу. Им важно было соблюсти все требования к прохождению трассы и выиграть в скорости.

«Я каждый год участвую в унимото. Управление балансное создается, был обыкновенный "Урал", и вот из него получилась такая машина. Важно, чтобы перед колесом не было опоры, одно касание – значит, дисквалификация в заезде. Здесь нужно не пробовать, а действовать. Потому что люди каждый год пробуют, и у них ничего не получается, надо стараться так, чтобы было не стыдно прокатиться», – поделился участник соревнований Роман Чурилов.

Затем начался зимний мотослалом и кольцевые гонки на «Уралах». А после клуб «Шатун» организовал гонки на джипах и на грузовиках.

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#спорт #транспорт

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