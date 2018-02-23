Долгожданное золото Олимпиады завоевала российская фигуристка Алина Загитова

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На верхнюю ступень пьедестала почета в олимпийском Пхенчхане поднялась 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова. Евгения Медведева вторая. 23 февраля завершились соревнования фигуристов на Олимпиаде.

Фото: s-cdn.sportbox.ru

Алина блестяще откатала произвольную программу, набрав в сумме 239,57 баллов. Спортсменка вышла на лед под музыку из балета «Дон Кихот», передает телеканал «Россия 1». Женя Медведева каталась под музыку из фильма «Анна Каренина». Ее результат 238,26.

Замкнула тройку лидеров канадка Кэтлин Осмонд. Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова на восьмом месте.

Сейчас в активе команды олимпийских атлетов из России 14 медалей: 1 золотая, 5 серебряных, 8 бронзовых. В общем зачете Россия на 15 месте.