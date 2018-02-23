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23февраля
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сегодня, 15:34 2

В Приамурье установится теплая зимняя погода: прогноз на 24 февраля

В Приамурье установится теплая зимняя погода: прогноз на 24 февраля
Фото: 1ZOOM.RU

В Амурской области 24 февраля установится небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью местами ожидается морозный туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 33…38 градусов, местами – до минус 27…32. Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 20.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер усилится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 27…29 градусов мороза, днем – минус 10…12, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • michaelkramov

    michaelkramov
    39 минут назад

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  • full

    full
    32 минуты назад

    Хз, почему автор заголовка считает, что минус тридцать это теплая зимняя погода?

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