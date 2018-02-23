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23февраля
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Пропавшую жительницу Тынды нашли мертвой

Пропавшую жительницу Тынды нашли мертвой

В Тынде обнаружили тело 30-летней Анжелики Соболевой, пропавшей 7 февраля. Женщина ушла из дома и не вернулась. Полицейские объявили ее в розыск, была составлена ориентировка. Накануне стало известно, что горожанку нашли мертвой.

Информация о смерти женщины появилась в соцсетях и мессенджерах, люди начали пересылать друг другу фотографию тела погибшей. Анжелику нашли лежащей на снегу. У женщины остались двое детей.

Как рассказывают местные жители, в городе обсуждают две версии случившегося. «Вначале сказали, что ее убили. Но позже появилась версия, что она просто замерзла на улице. Сейчас все обсуждают последний вариант. Вроде как выпила алкоголь и уснула на улице. Но точно ничего неизвестно», – рассказала одна из жительниц Тынды.

Со слов родственницы погибшей, в настоящее время устанавливается точная причина смерти. Тело направили на вскрытие. Прощание с Анжеликой Соболевой состоится во вторник, 27 февраля, в женском монастыре с 11 до 14 часов.

В амурском следственном управлении комментировать случившееся не стали.

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#происшествия #Тында

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