В Белогорске полицейские за полчаса нашли грабителей

В отдел полиции Белогорска обратился местный житель с заявлением об ограблении. В одном из магазинов города между потерпевшим и двумя незнакомыми ему мужчинами произошёл конфликт. Словесная перепалка продолжилась и на улице, а затем в подъезде дома, где горожанина избили и ограбили.

Злоумышленники забрали мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего, а затем скрылись. Потерпевший пошёл к знакомому и позвонил от него в полицию.

На розыск лиц, причастных к преступлению, незамедлительно были ориентированы все наружные наряды и патрули. Сотрудники ГИБДД обнаружили недалеко от места происшествия двух мужчин, подходящих под описание в ориентировке. Обоих доставили в дежурную часть отдела полиции.

У одного из задержанных изъят телефон потерпевшего. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает амурское следственное управление.