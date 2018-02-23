Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:13 0

В Белогорске полицейские за полчаса нашли грабителей

В Белогорске полицейские за полчаса нашли грабителей

В отдел полиции Белогорска обратился местный житель с заявлением об ограблении. В одном из магазинов города между потерпевшим и двумя незнакомыми ему мужчинами произошёл конфликт. Словесная перепалка продолжилась и на улице, а затем в подъезде дома, где горожанина избили и ограбили.

Злоумышленники забрали мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего, а затем скрылись. Потерпевший пошёл к знакомому и позвонил от него в полицию.

На розыск лиц, причастных к преступлению, незамедлительно были ориентированы все наружные наряды и патрули. Сотрудники ГИБДД обнаружили недалеко от места происшествия двух мужчин, подходящих под описание в ориентировке. Обоих доставили в дежурную часть отдела полиции.

У одного из задержанных изъят телефон потерпевшего. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает амурское следственное управление.

Просмотров всего: 1002

#Белогорск #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенец в поисках автомобиля на сайте объявлений нарвался на мошенника
Происшествия

Пропавшую жительницу Тынды нашли мертвой
Происшествия 8

Житель Амурской области воровал кошельки в Сочи
Происшествия

Амурчанин передал наркотики в ЕАО для местных заключенных