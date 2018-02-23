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23февраля
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В АОДНТ выступили артисты в погонах

В АОДНТ выступили артисты в погонах

Накануне Дня защитника Отечества талантливые военнослужащие и работники силовых ведомств выступили на гала-концерте музыкального фестиваля. Праздник состоялся в Амурском областном доме народного творчества. Всего в нем приняли участие более ста человек.

Гала-концерт областного фестиваля «Во славу Отечества» начался еще в фойе АОДНТ. Настроение создавали военные музыканты из Белогорска. Там же работала выставка вооружения. Параллельно шли танцы – как в парах, так и сольные.

Второй год фестиваль объединяет на сцене талантливых военнослужащих, курсантов, работников МЧС и прокуратуры. Он приурочен ко Дню защитника Отечества. Заявок на фестиваль на этот раз намного больше, чем в прошлом году.

Фестиваль продолжался два дня. Вначале шли отборочные туры, затем – гала-концерт и награждение лауреатов. Организаторы – министерство культуры и национальной политики Амурской области и областной Дом народного творчества – считают, что такой праздник для военных очень нужен.

«Они же творческие личности, он готовятся, у них масса своих мероприятий внутри своих структур, но им хочется и на других посмотреть, и себя показать. У нас хороший режиссер, который с ними работает. Это хорошая школа и для них, и для нас», – отметила директор Амурского областного дома народного творчества Анна Соколенко.

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#культура #праздники

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