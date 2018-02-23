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23февраля
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сегодня, 12:20 0

Ежемесячные выплаты российским семьям с детьми хотят не облагать налогом

Ежемесячные выплаты российским семьям с детьми хотят не облагать налогом
Фото: www.miloserdie.ru

На заседании правительства РФ 22 февраля было принято решение не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям, введенные с 1 января 2018 года. Как сообщалось ранее, дополнительную господдержку могут получить семьи в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, а также родившие или усыновившие второго ребенка – им положена ежемесячная выплата из средств маткапитала.

«В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», – говорится на сайте правительства.

В итоге на заседании проект федерального закона «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"» был одобрен. Его внесут в Государственную Думу в установленном порядке.

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#дети #жизнь #российская власть

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