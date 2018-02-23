Ежемесячные выплаты российским семьям с детьми хотят не облагать налогом

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«В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», – говорится на сайте правительства.

В итоге на заседании проект федерального закона «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"» был одобрен. Его внесут в Государственную Думу в установленном порядке.