Детсадовцев села Константиновка посвятили в казачата

В детском саду № 5 «Родничок» села Константиновка прошло торжественное мероприятие посвящения в казачата. Оно состоялось накануне Дня защитника Отечества. По казачьей традиции, к форме маленьких казачат пришивали первые лампасы, за которые им нужно было пройти ряд испытаний.

В торжественной обстановке ребята в возрасте 5-6 лет скакали на «конях», пели казачьи песни, отгадывали загадки, строили курень. В заключение дети произнесли казачьи заповеди, которые обещали чтить и исполнять.

«В этом учебном году реализация этнокультурного казачьего компонента на уровне дошкольного образования в пилотном режиме осуществляется на базе четырех образовательных организаций области: в детском саду № 55 города Благовещенска; детском саду № 5 села Константиновка (Константиновский район), группе дошкольного образования в школе села Албазино (Сковородинского района) и группе дошкольного образования при Черняевкой школе (Магдагачинский район). Всего в эксперименте задействовано 117 детей в возрасте 5-7 лет (в минувшем учебном году – 48 детей)», – сообщили в министерстве образования и науки Амурской области.