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23февраля
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Детсадовцев села Константиновка посвятили в казачата

Детсадовцев села Константиновка посвятили в казачата

В детском саду № 5 «Родничок» села Константиновка прошло торжественное мероприятие посвящения в казачата. Оно состоялось накануне Дня защитника Отечества. По казачьей традиции, к форме маленьких казачат пришивали первые лампасы, за которые им нужно было пройти ряд испытаний.

В торжественной обстановке ребята в возрасте 5-6 лет скакали на «конях», пели казачьи песни, отгадывали загадки, строили курень. В заключение дети произнесли казачьи заповеди, которые обещали чтить и исполнять.

«В этом учебном году реализация этнокультурного казачьего компонента на уровне дошкольного образования в пилотном режиме осуществляется на базе четырех образовательных организаций области: в детском саду № 55 города Благовещенска; детском саду № 5 села Константиновка (Константиновский район), группе дошкольного образования в школе села Албазино (Сковородинского района) и группе дошкольного образования при Черняевкой школе (Магдагачинский район). Всего в эксперименте задействовано 117 детей в возрасте 5-7 лет (в минувшем учебном году – 48 детей)», – сообщили в министерстве образования и науки Амурской области.

Просмотров всего: 221

#дети #праздники

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    То крестят детей, то в клоуны записывают без их воли....

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Воцерковляют в боевиков РПЦ

    Путинские скрепы как спорыш грибницы прорастаю плесенью охватывая систему.

  • full

    full
    4 часа назад

    А чо только казаки? Замутили бы ролевуху а ля Александр Невский...

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    Россия. 21 век

  • Варфоломей

    Варфоломей
    4 часа назад

    В настоящее счастливое детство бы их лучше посвятили, в детство в достатке и благоденствии... но когда этого нет, то заменяют суррогатами детского счастья, зачем им это в таком раннем возрасте, вырастут- сами вступят, куда им понравится...

  • Варфоломей

    Варфоломей
    4 часа назад

    Почему бы не посвятить в казаки глав муниципальных образований, губернаторов, полицейских, судей и работников прокуратуры... да пришить им всем "первые" лампасы, "за которые им нужно было бы пройти ряд испытаний"...

  • Варфоломей

    Варфоломей
    3 часа назад

    На мой взгляд необходимо оградить малых деток от этих иллюзий взрослых-несуществущего казачьего сословия, так же можно посвятить их и в Белую гвардию,и в октябрята, все это в прошлом, и никогда не вернется...

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Сегодняшние "казаки" в прошлом или ярые коммунисты,или пациенты палаты :),куда детей то,зачем??

  • aeroplan

    aeroplan
    3 часа назад

    С младых ногтей к клоунаде приучают. Тьфу!

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    2 часа назад

    фигасе тут пуканы полыхают))))

  • full

    full
    1 час назад

    Сегодня немного времени потратил для осмысления темы религий, традиций и пользы для их носителей. И попытался сформулировать, почему это было полезным для предков и вредно для нас и потомков. Все просто. Когда то давно, когда человек сражался за себя,свой род и свою страну при помощи грубой физической силы и нехитрых приспособлений, типа дубины, меча или сабли, ему фактически необходим был этот допинг в виде идеологической накачки. Он реально придавал силы, позволял выжить, победив. Сейчас же, когда война выигрывается мозгами и высокотехнологичным оружием, засирать голову воина и общества сказками, плодящими баранов, вред. И чем дальше, тем вред будет больше.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    ну вот, подписал своих предков под баранов))))) высокотехнологично, через инет)))

  • full

    full
    1 час назад

    Хаурас Идуhе

    ну вот, подписал своих предков под баранов))))) высокотехнологично, через инет)))



    Немного не так. У меня в роду и пастухов хватало.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    full

    Хаурас Идуhе

    ну вот, подписал своих предков под баранов))))) высокотехнологично, через инет)))



    Немного не так. У меня в роду и пастухов хватало.



    и они спали с баранами? ааааа! так ти из аула , ара?)))))))))

  • full

    full
    1 час назад

    Хаурас Идуhе

    full

    Хаурас Идуhе

    ну вот, подписал своих предков под баранов))))) высокотехнологично, через инет)))



    Немного не так. У меня в роду и пастухов хватало.



    и они спали с баранами? ааааа! так ти из аула , ара?)))))))))



    Мне было бы интересно узнать твое мнение по делу. Стебаться и я могу. Не цепляет.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    59 минут назад

    по делу - я не лезу в чужи семьи и к чужим детям. Хотят в казаки , хотят в хунвэебины , да хоть в джедаи - раде Бога!)))

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    55 минут назад

    А они точно хотят? Или этого хочет несколько взрослых?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    52 минуты назад

    типо бедных родителей - вынудили?)))))))

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    full
    45 минут назад

    Ну, говорил то я не про родителей, а про тех, кому это реально выгодно и кто этот процесс организует и лелеет.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    41 минута назад

    а у родителей типо ума и воли нет))))))

    да ты типичный нарцисс . Попы и бизнесмены типо силой своего магнетизма заставляют простой нород повиноваться , но у меня магнитизм ещё сильнее , я сам справлюсь с попами и бизнесменами. И освабажу трудящихся.

    манея величия такая мания величия)))))

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    35 минут назад

    Интересно, как это я могу справиться и других избавить? И снова у тебя вместо нормальных доводов желание насрать на оппонента. Не зачет.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    34 минуты назад

    так ты сам на-писал)))

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    33 минуты назад

    Цитату, плиз.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    31 минута назад

    я вот думаю что мамы-папы тех детей нечуть не глупее меня . И воля их ни подчиняется магнитическому взгляду атамана или попа или ещё кого-нить. Поэтому сфига ли я буду тут пердеть что их зоставляет тот, "кому это реально выгодно"?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    29 минут назад

    я бы мог так написать , если-бы реально видел это магнетическое воздействие. Но - я его смог бы увидеть , только есле бы был более сильным магнетистом . Но считать себя таким супер-сильным магнетистом ,- это и есть нарциссизм.

    хотя девочки от моего взглядя текут , чо уж там))))))))

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    28 минут назад

    Хаурас Идуhе

    я вот думаю что мамы-папы тех детей нечуть не глупее меня . И воля их ни подчиняется магнитическому взгляду атамана или попа или ещё кого-нить. Поэтому сфига ли я буду тут пердеть что их зоставляет тот, "кому это реально выгодно"?



    Найди у меня хоть в одном месте слово заставляет. Про пердеть не комментирую, естнсстн.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    26 минут назад

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    А они точно хотят? Или этого хочет несколько взрослых?



    вот.

    если они не хотят, то действуют против своего хотения , то есть их - заставляют.

  • full

    full
    22 минуты назад

    Хаурас Идуhе

    full

    А они точно хотят? Или этого хочет несколько взрослых?



    вот.

    если они не хотят, то действуют против своего хотения , то есть их - заставляют.



    Дружок, не нужно путать свой мозг с моим текстом. В моем тексте слова заставляют нет. Хотя элемент принуждения там присутствует несомненно, но в мягкой форме, что в случае отказа засунут в белые вороны.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    18 минут назад

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    Хаурас Идуhе

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    А они точно хотят? Или этого хочет несколько взрослых?



    вот.

    если они не хотят, то действуют против своего хотения , то есть их - заставляют.



    Дружок, не нужно путать свой мозг с моим текстом. В моем тексте слова заставляют нет. Хотя элемент принуждения там присутствует несомненно, но в мягкой форме, что в случае отказа засунут в белые вороны.



    какая бяда. всех нас принуждают! быть гетеросексуалистами. \

    Поплчем на груди друг у дружки?))))))))))))

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