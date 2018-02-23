Воспитанники военно-патриотической организации «Родина» соревновались в силе и выносливости

В преддверии Дня защитники Отечества воспитанники военно-патриотической организации «Родина» померились силой. Для школьников организовали соревнования по многоборью. В программе было шесть дисциплин.

«Хочу поступить в спецназ. Там интересно очень, да и там нагрузка большая, а мне нагрузка нравится. Я вот после карате пойду на рукопашку, а после рукопашки уже куда-нибудь поступать в военное училище», – поделился воспитанник военно-патриотической организации «Родина» Лука Цветков.

«У меня папа, дедушка служили, поэтому я хочу идти в армию. Я от этого хочу получить удовольствие», – рассказал другой воспитанник, Глеб Удодов.

На соревнованиях по многоборью участники подтягивались, делали приседания, качали пресс – всего нужно было пройти шесть этапов. За тем, как идет борьба, следила 17-летняя Алина Перова. В этом году она оканчивает школу, мечтает поступить в Военную академию связи.

«Наверное, любовь к Родине у меня заложилась здесь, потом я пошла в военный класс. Сейчас я учусь в лицее № 6 ДВОКУ, надеюсь, поступлю. Сейчас поколение другое. Мужчины становятся женоподобными», – отметила воспитанница военно-патриотической организации «Родина» Алина Перова.

Сейчас в военно-патриотической организации «Родина» полтысячи участников. Школьники занимаются карате, изучают военное дело, проводят сборы.

«Мы все инструкторы, тренеры учим в первую очередь правильному вежливому отношению к своим родителям и всем страшим. На первом плане стоит вежливость, ответственность, чтобы они могли и решения принимать самостоятельно без подсказки», – сказал председатель военно-патриотической организации «Родина» Александр Удодов.

В свои ряды военно-патриотическая организация принимает уже с шести лет – и девочек, и мальчиков. И они с детства знают, каким должен быть защитник Отечества.

«Во-первых, он патриот своей Родины, нужно уважать старших по званию, относиться ко всем одинаково, не важно, кто ты есть», – поделился воспитанник Максим Зинчук.

«Нужно быть храбрым, смелым, ответственным. Я стремлюсь показать эти качества», – сказал Артем Чеботов.