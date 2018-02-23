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сегодня, 10:39 8

Житель Амурской области воровал кошельки в Сочи

Житель Амурской области воровал кошельки в Сочи
Фото: MedRussia

Полицейские города Сочи задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 35-летний житель Амурской области. Он похищал кошельки у пассажиров общественного транспорта.

В отделение центрального района УВД по городу Сочи обратилась женщина, у которой украли кошелек. В нем были наличные деньги и банковские карты. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В ходе беседы с пострадавшей сотрудники выяснили, что женщину обокрали в автобусе. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого, опросили водителя и возможных очевидцев. На одной из остановок общественного транспорта удалось задержать мужчину при попытке кражи кошелька из дамской сумки.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступления, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальные санкции в таком случае могут достигать до пяти лет лишения свободы, сообщает vesti-sochi.tv.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Focus

    Focus
    8 часов назад

    Одесса тихо отдыхает в сторонке.

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    7 часов назад

    да воровать не хорошо ,но какой талант ,в воровском мире это высшая каста )))

  • гусеница

    гусеница
    7 часов назад

    Так вот, где самые толстые кошельки в России .......

    С уважением

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    ага-в общественном транспорте

  • сибирячка

    сибирячка
    5 часов назад

    ...а вечерами заходил на амур.инфо и писал как шоколадно он живет в Сочи, а Амурская область дыра и нужно валить всем оттуда)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    сибирячка...а вечерами заходил на амур.инфо и писал как шоколадно он живет в Сочи, а Амурская область дыра и нужно валить всем оттуда)


    Что то мне подсказывает, что в Амурке он тоже не преподавателем работал)). А так, смешной коммент, зачет.

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    сибирячка

    ...а вечерами заходил на амур.инфо и писал как шоколадно он живет в Сочи, а Амурская область дыра и нужно валить всем оттуда)



    Ага, тоже об этом подумал

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    2 часа назад

    амурские пацаны везде добъються успеха!

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