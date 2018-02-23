Житель Амурской области воровал кошельки в Сочи

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Полицейские города Сочи задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 35-летний житель Амурской области. Он похищал кошельки у пассажиров общественного транспорта.

В отделение центрального района УВД по городу Сочи обратилась женщина, у которой украли кошелек. В нем были наличные деньги и банковские карты. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В ходе беседы с пострадавшей сотрудники выяснили, что женщину обокрали в автобусе. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого, опросили водителя и возможных очевидцев. На одной из остановок общественного транспорта удалось задержать мужчину при попытке кражи кошелька из дамской сумки.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступления, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальные санкции в таком случае могут достигать до пяти лет лишения свободы, сообщает vesti-sochi.tv.