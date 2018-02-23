Амурчанин передал наркотики в ЕАО для местных заключенных

Фото: sm-news.ru

Житель Амурской области попытался снабдить наркотиками заключенных, отбывающих наказание за тяжкое преступление в одной из исправительных колоний УФСИН России по ЕАО. Курьером был житель поселка Бира Облученского района. Об этом сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.

Всего курьер собирался переправить в пенитенциарное учреждение более 300 граммов гашишного масла. Однако передать посылку в места не столь отдаленные не удалось. Злоумышленника задержали с поличным.

Преступные действия курьера пресечены, наркотики изъяты, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому вменяется покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к организации поставок наркотиков в ЕАО из Амурской области, пишет sm-news.ru.