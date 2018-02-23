Девушки из автоклубов Благовещенска поздравили мужчин с 23 Февраля (видео)

В День защитника Отечества благовещенские автоклубы разместили в соцсетях ролик, подготовленный специально к празднику. Девушки устроили флешмоб для мужчин – они выстроили свои машины в виде звезды и цифры 23.

41 машина за несколько дней до праздника приехала на благовещенский картодром. Там девушки по заранее нарисованной схеме начали строить из автомобилей картинку. Весь процесс занял примерно четыре часа.

«Мы снимали только девочками, заранее списались со всеми, узнали, кто может поучаствовать, и 18 февраля устроили флешмоб. Приглашали для этого из Белогорска видеографа Александра. Все легко получилось, без трудностей, схема была нарисована заранее, мы ее на месте немного скорректировали и все. Это уже наш третий опыт – до этого на новый год выстраивались в схему и на день рождения нашего клуба», – рассказала одна из организаторов флешмоба, администратор Hybrid club 28 Кристина Бойко.

Процесс построения снимался с высоты птичьего полета, затем на кадры была наложена музыка, и видео 23 февраля утром разлетелось по соцсетям и мессенджерам. В первую очередь поздравление увидели мужчины из тех же автоклубов.

«Мужчинам нашим очень понравилось, говорят: круто, когда вы успели, почему вы нам не сказали, мы бы тоже помогли. Но, как бы мы сказали, это ведь сюрприз для них, наше поздравление», – сказала Кристина Бойко.

Всего во флешмобе приняли участие автоледи из 11 автоклубов города: Hybrid club 28, Vitz club 28, Midnight avto club blg, Nissan Family Amur, Nissan march club 28, Suzuki club Amur Region, Corolla 28 club, TiidaNoteClub, Celica club 28 rus, Allion&Premio Club BLG, Mazda club blg, Карина&Корона клуб.