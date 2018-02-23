Королева в погонах: 23 Февраля нам дарят открытки «Защитницам Отечества»

– Наталья, поздравляю с победой. Ожидали, что займете первое место или были сомнения?

– Спасибо большое, эмоции у меня просто непередаваемые. До сих пор смотрю видео, и слезы радости наворачиваются. Я выиграла и приз зрительских симпатий еще. Насчет первого места: конечно, ждала и была настроена только на победу. Хотя соперницы были очень достойные. И девочка молоденькая из речного училища – большая молодец. Это особенный этап в жизни, личный опыт преодоления чего-то, мой личный Оскар.

– Расскажите немного о конкурсе и его этапах.

– Первый этап – это были стрельбы из табельного оружия. Я заняла второе место, выбив 85 очков из 100 возможных. Тоже очень рада этому. 19 числа мы отстрелялись, а 21 февраля уже был конкурс, на котором оценивались визитная карточка, домашнее задание и творческий конкурс – танец народов мира на выбор. Я выбрала Бразилию. У меня как-то сразу в голове сложился образ чего-то яркого и фееричного, какого-то вау-эффекта. Потому что у них костюмы яркие, музыка зажигательная, динамичная. Танцу я уделила особое внимание, потому что танцевала последний раз в школе, будучи еще маленькой. Кажется, что это легко, а на самом деле очень тяжело. Это же еще надо в зал смотреть и постоянно улыбаться. Из зала были огромные овации, сказали, что танец просто бомба, и я с этим согласна (смеется).

– Расскажите немного о вашей службе, своих обязанностях.

­– Об этом я как раз не могу говорить вообще. Про работу мне ничего нельзя говорить даже родственникам своим. Могу только сказать, что я сотрудник пограничного управления, работаю на контрольно-пропускном пункте. У моего мужа профессия гражданская, даже он не спрашивает ничего: нельзя – так нельзя. А служу я уже 9 лет.

– Давайте тогда на отвлеченные темы поговорим. 23 Февраля – День защитника Отечества. Вы ведь тоже защитница. Какими, по-вашему мнению, качествами должна обладать представительница прекрасного пола, чтобы служить и носить погоны?

– Первое – нужно всегда быть готовой ко всему: быть собранной и мобильной. Еще одно очень важное качество – быть сильной духом. Еще очень важно уметь усмирять свои амбиции. Сами понимаете: военные – это приказы и уставы, необходимо уметь подчиняться. И это, кстати, не каждый умеет. Первое время мне тоже было очень сложно после того, как из гражданской жизни я попала в военную сферу: было тяжело сразу влиться и жить по уставу. Это ведь своя особая атмосфера и свой мир. Я привыкала где-то год примерно.

– Может ли представительница прекрасного пола быть защитницей Отечества в полном смысле этого слова? Все-таки девушки физически слабее мужчин.

– Конечно, может. Героических примеров женщин очень много. Любой из нас, обратившись к недавнему прошлому наших дедов и прадедов, наверняка сможет найти интересные и вдохновляющие истории. Если вспомнить Великую Отечественную войну, сколько матерей и девочек сражались за Родину наравне с мужчинами. Это что касается военного времени. А в мирное время мы, красивая и хрупкая часть этого мира, и должны нести что-то прекрасное. Как говорят: мы лицо границы, а мужчины – наши сильные спины. В первую очередь, в мирное время защитник – все-таки мужчина, а женщина, скорее, уже больше в помощь ему. Мы, естественно, выполняем все поставленные перед нами задачи, служим с радостью и гордостью, но при этом украшаем этот мир.

– Какое у вас образование? Вы с детства мечтали носить форму?

– Образование у меня высшее педагогическое: я окончила БГПУ, факультет педагогики и методики начального образования и дополнительная профессия социальный работник. У меня папа военный, но в форме я его редко видела, и особого рвения у меня не было. По стопам отца пошла сестра – она старше на три года, а я уже, можно сказать, по ее стопам. Я когда увидела ее в форме, мне так понравилось. Помню, это еще летом было, а летом мы носим белые рубашки и юбочки – это так красиво. Погоны на девушке как-то по-другому смотрятся. Раз, и я тоже так захотела.

– То есть вы не согласны, что форма и женственность несовместимы?

– Нет, конечно. У нас очень красивая форма. Может быть, когда мы в камуфляже, мы можем смотреться не совсем женственно. Особенно в зимней шапке и куртке – такую одежду мы носим, когда выезжаем в тир и на полигон. А вообще наша повседневная форма очень красивая, даже брючки наши на девушках красиво смотрятся. Зимой и в осенне-весенний период мы носим синюю рубашку и брюки, а летом белые рубашки с юбочкой. То, как мы должны выглядеть прописано в Уставе. Волосы распущенные нельзя: они должны быть либо в пучок собраны, либо в хвост, либо в косе. Когда надеваем головной убор, волосы со лба нужно обязательно убирать. То есть челку надо прятать либо под пилотку, либо под шапку. Макияж должен быть классический, ничего яркого, то же самое касается ногтей – что-то неброское – френч или натуральные цвета. Каблук должен быть небольшой до 5-6 сантиметров. Из аксессуаров только галстук-бабочку носим – это обязательный атрибут нашей одежды повседневной.

– То есть вы практически всегда носите форму. Не тянет после нее на женственные платья и юбки?

– Иногда, конечно, хочется надеть платье красивое какое-то, выйти в свет, себя показать, особенно в праздники.

– На службе есть ли какие-то послабления для представительниц прекрасного пола или у вас полное гендерное равноправие?

– Равноправие, да. Обязанности все выполняем одинаковые. В тир вместе выезжаем, из оружия – пистолета и автомата – тоже вместе стреляем, все носят форму одинаковую. Отношение ко всем равное. Но мужчины наши, конечно, остаются мужчинами: всегда помогут и тяжелое донести, и дверь придержат, и стул подадут.

– Есть ли у вас какие-то ограничения, связанные со службой? Поездки за границу вам разрешены?

– За границу, к сожалению, ездить нельзя. Но мы это компенсируем поездками по нашей стране. У меня есть льгота – бесплатный проезд на меня и одного члена семьи один раз в год. Мы уже много где побывали: в Петербурге, Геленджике, Анапе, Сочи, поднимались на Эльбрус, правда, не на самую вершину.

– Оказывает ли какое-то влияние служба на вашу повседневную жизнь? Или вы четко разделяете: на работе вы защитница Отечества, а дома мягкая и женственная жена и мама?

– Я разделяю, да. Дома уже муж, ребенок, и с ними я мягкая и женственная. Дома я мама и любящая жена. Влияние может быть только в том плане, что режим: всегда должна быть на связи, всегда собрана и готова к вызову на службу.

– Не скучаете по гражданке?

– В общем-то, нет. Но у нас посменный график работы, и когда у людей выходные, они собираются и едут куда-то, а у тебя смена – немножко бывает обидно.

– Какие у вас увлечения?

– Я увлекаюсь спортом: занимаюсь легкой атлетикой, люблю просто ходить в тренажерный зал, бегаю за управление, занимаюсь двоеборьем – это стрельба из пистолета и бег. Мечтаю еще горные лыжи освоить.

– Вы считаете 23 Февраля своим праздником? Или ваш день – это все-таки 8 Марта?

– Нас как защитниц, конечно, поздравляют с этим праздником. Сейчас уже стали делать открытки красивые «Защитницам Отечества». Это, безусловно, и наш праздник тоже. Но 8 Марта – это отдельный особенный день, потому что мы, в первую очередь, девушки и женщины.

– Как планируете провести 23 февраля и 8 марта?

– 23 февраля проведу со своей семьей. Насчет 8 марта – не знаю пока график работы, могу в этот день работать. Поэтому еще не загадывала.