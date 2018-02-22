Пассажиры самолета из Владивостока готовились умереть и курили на борту

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На рейсе Владивосток – Сеул 22 февраля возникла аварийная ситуация – пилоты обнаружили техническую неполадку в двигателе. После объявления об этом пассажиры рейса начали пить и курить прямо в салоне.

Техническую неполадку в двигателе Airbus 319 обнаружили через 40 минут после вылета. Сначала сообщалось, что двигатель заглох, но позже в авиакомпании «Аврора» агентству PrimaMedia озвучили другую причину – поводом для разворота воздушного судна стало отклонение в индикации уровня масла одного из двигателей самолета.

Когда экипаж объявил об аварийной ситуации, началась паника: несколько пассажиров начали пить и курить на борту самолета. Люди признались, что готовились умереть.

«Проблема была не в нарушителях. Они пошумели, когда зашли в самолет, потом успокоились. Уже после того, как объявили о технической неисправности, они стали курить в туалете», – рассказал пассажир самолета по имени Александр.

Аварийный самолет экстренно вернули во Владивосток. Лайнер встречали пожарные машины и кареты скорой помощи.

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