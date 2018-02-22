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22 февраля 2018, 20:45 33

Пассажиры самолета из Владивостока готовились умереть и курили на борту

Пассажиры самолета из Владивостока готовились умереть и курили на борту
Фото: life.ru

На рейсе Владивосток – Сеул 22 февраля возникла аварийная ситуация – пилоты обнаружили техническую неполадку в двигателе. После объявления об этом пассажиры рейса начали пить и курить прямо в салоне.

Техническую неполадку в двигателе Airbus 319 обнаружили через 40 минут после вылета. Сначала сообщалось, что двигатель заглох, но позже в авиакомпании «Аврора» агентству PrimaMedia озвучили другую причину – поводом для разворота воздушного судна стало отклонение в индикации уровня масла одного из двигателей самолета.

Когда экипаж объявил об аварийной ситуации, началась паника: несколько пассажиров начали пить и курить на борту самолета. Люди признались, что готовились умереть.

«Проблема была не в нарушителях. Они пошумели, когда зашли в самолет, потом успокоились. Уже после того, как объявили о технической неисправности, они стали курить в туалете», – рассказал пассажир самолета по имени Александр.

Аварийный самолет экстренно вернули во Владивосток. Лайнер встречали пожарные машины и кареты скорой помощи.

Троих дебоширов оштрафовали на 500 рублей каждого и через некоторое время всех туристов и болельщиков отправили в Южную Корею другим воздушным судном, сообщает NEWSru.com.

Просмотров всего: 3613

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • не люблю

    не люблю
    11 часов назад

    да нормальная реакция, надо отдать должное что не кричали и не паниковали не рвались в кабину пилотов, а то что пережили , не дай бог ни кому

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    10 часов назад



    пить и курить прямо в салоне



    рашка, чо.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    10 часов назад

    А я бы напился. Так умирать веселей.

  • full

    full
    10 часов назад

    Ну, хоть не трахались напоследок.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    10 часов назад



    так встречают смерть цивилизованные люди

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    10 часов назад



    а так - сами знаете кто

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    10 часов назад

    Морды нерусские на фото. Несчитово.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 часов назад

    Любители спорта, стали курить и пить одновременно. И все было при себе в наличии.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    10 часов назад

    КВЖД наса а не васа

    Любители спорта, стали курить и пить одновременно. И все было при себе в наличии.



    Русские без допинга не могут: ни спортсмены, ни болельщики!

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    10 часов назад

    где ты видел русских? они советские.

    или их отпрыски..

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    10 часов назад

    вот же:

  • Аксюта

    Аксюта
    10 часов назад

    Такое впечатление, что на нашем местном форуме комментируют преимущественно иностранцы. "Шо хохлы прищурились" в наших краях? Кому какое дело, что у кого с собой было. Может дезинфекция от их ротавирусной заразы. Пили не пили. Кому какое дело? А господа хорошие наверняка бы рыдали, и впали бы в истерику, а потом бы самолет пришлось бы отмывать, внутри, весь.

  • олег1975

    олег1975
    10 часов назад

    ......... Давай обнимемся у трапа, мы не увидимся ужееееее! Только в полёте живут самолёты! Только в полёте ЖИВЁТ человеееек! Сердце стучит загнанной птиииицей! Перегоняя безумие веееек!))))))) Ю.Антонов

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    10 часов назад

    русский в рф - иностранец . Всё верно. Притом редкий.

  • ямщик

    ямщик
    10 часов назад

    Я так помню в самолетах, безо всякого, разрешалось и курить и пить.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    9 часов назад



    начали пить и курить на борту самолета. Люди признались, что готовились умереть.



    ну это по-нашему

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    9 часов назад

    по советски

  • full

    full
    9 часов назад

    А кстати, как себя чувствует православная церковь? Как там на счет восьмидесяти процентов приверженцев их сказок, они что, на самолет не попали?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    9 часов назад

    Не знаю насчет молитв и курения

    как то на одном движке садились да еще до кучи в болтанку попали (типо зона турбулентности).

    тож хотел набухаться, но в вотсапе строчил указки по бизнесу пока все надрывались

    как закончил так и сели

    не получилось ужраться,а было, а ждало

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    8 часов назад

    Так нельзя же алкоголь с собой в самолёт. То что из дьюти фри сдают бортпроводникам, нет?

  • Kats

    Kats
    8 часов назад

    Да какая разница - можно спиртное с собой или нельзя?! Никому не пожелаю испытать такие ощущения!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    8 часов назад

    Здравомыслящая

    Так нельзя же алкоголь с собой в самолёт. То что из дьюти фри сдают бортпроводникам, нет?



    нельзя

    а когда это "нельзя" русских останавливало?

  • Талли

    Талли
    8 часов назад

    Как смешно...летели бы, вы на этом борту.

  • Абра

    Абра
    7 часов назад

    глупая новость, скажите спасибо, что не обосрались многократно и не в туалете...

  • julija

    julija
    2 часа назад

    интересно, как их снова в самолет загнали...я уже и в отпуск не хочу, как подумаю, что это самолетом только

  • julija

    julija
    2 часа назад

    интересно, как их снова в самолет загнали...я уже и в отпуск не хочу, как подумаю, что это самолетом только

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А вы никогда не видели подборки фото автоавaрий? Так чтоб мозги, кровь, кишки - рас... членёнка. Не страшно будет за руль садится? Или просто пассажиром в авто?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    ay

    А вы никогда не видели подборки фото автоавaрий? Так чтоб мозги, кровь, кишки - рас... членёнка. Не страшно будет за руль садится? Или просто пассажиром в авто?



    На автомобиле не так страшно, там при ДТП немного мозгов и крови и не так сильно разлетаются, как если бы самолёт упал. Кстати и не всегда мозги. Иногда просто человек в застывшей позе сидит, и крови практически нет. Внутренние повреждения. Просто кости переломаны.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Нюанс ещё при наезде поезда на человека, там мелкие кусочки мяса и кровь на большом протяжении, зимой как-то поезд наехал на одного, так мясо примёрзло к рельсам.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский

    ay

    А вы никогда не видели подборки фото автоавaрий? Так чтоб мозги, кровь, кишки - рас... членёнка. Не страшно будет за руль садится? Или просто пассажиром в авто?



    На автомобиле не так страшно, там при ДТП немного мозгов и крови и не так сильно разлетаются, как если бы самолёт упал. Кстати и не всегда мозги. Иногда просто человек в застывшей позе сидит, и крови практически нет. Внутренние повреждения. Просто кости переломаны.



    для участника подобного...на самолете разбился раз и нет

    быстро короче

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    хотя конечно останки в кулечке это как то не по фэншую

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Мартин Остин

    хотя конечно останки в кулечке это как то не по фэншую



    Ну да. Как-то безрадостно. Восторга не вызовет. Однозначно.

  • full

    full
    53 минуты назад

    Рюмкин-Задунайский

    Мартин Остин

    хотя конечно останки в кулечке это как то не по фэншую



    Ну да. Как-то безрадостно. Восторга не вызовет. Однозначно.



    А несколько лет погибать от рака, кода перестают действовать один за другим препараты от боли? И нужно сдавать эти ампулы строгой отчетности, чтобы получить новый препарат. А эти ампулы, суки, так и норовят куда нибудь запропоститься и нужно рыться в мусорном ведре, нужно заглядывать под диван, ползая по полу... Как насчет восторга?

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