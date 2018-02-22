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22 февраля 2018, 20:18 11

Амурские предприниматели дополнительно получат 50 миллионов рублей

Амурские предприниматели дополнительно получат 50 миллионов рублей
Фото: zsamur.ru

Поправки в бюджет о выделении дополнительных средств на поддержку предпринимательства одобрили на сессии 22 февраля амурские депутаты. Большую часть средств отдадут представителям малого и среднего бизнеса.

Деньги амурские предприниматели получат в форме грантов начинающим бизнесменам, субсидий по возмещению части затрат на приобретение производственного (технологического) оборудования, транспорта, в том числе по лизингу. Смогут рассчитывать бизнесмены и на помощь при реализации проектов социального предпринимательства, на участие в выставках в Россиии за границей, на обучение и переподготовку собственников, руководителей и работников. Всего на эти цели направят 33 миллиона 500 тысяч рублей.

Еще 14,5 миллиона рублей пойдут на создание в регионе микрофинансовой организации. Часть средств уйдет на мероприятия по защите прав интеллектуальной собственности, брендирование товаров, произведенных в Амурской области, проведение регионального этапа национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех».

Ранее о решении выделить 50 миллионов рублей дополнительно к федеральной субсидии заявлял губернатор региона. Александр Козлов поручил распределить средства бизнес-сообществам, с участием Советов по развитию предпринимательства всех муниципалитетов области.

Просмотров всего: 564

#заксобрание #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    11 часов назад

    Здорово!Неужели только на бумаге помогут?Или может и правда ---счастливый 2018 год для предпринимателей,я рада.

  • full

    full
    11 часов назад

    Счастливый день выборов. Год закончится печально.

  • Аксюта

    Аксюта
    11 часов назад

    Что-то мне не верится, что помогать будут. Кто-то может прогуляется по заграницам, под видом учебы, что-то уйдет на непонятные для меня форумы и презентации. А предпринимателям реально будут предлагать деньги под немалый процент через эти ростовщические структуры, по другому назвать существующие микрозаймовые структуры "язык" (рука) не поворачивается.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    11 часов назад

    Почему на бумаге? Дадут молодым чуток. субсидий по возмещению части затрат на приобретение производственного (технологического) оборудования, транспорта, в том числе по лизингу-Это скорей всего для своих блатных, или долю имеют или просто им отстегнут. Каждый год дают денег. Но еще не разу правительство области публично не отчиталось, конкретно, куда, кому, СКОЛЬКО, ФАМИЛИИ!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    11 часов назад

    Это уже вроде третий раз дают за последнее время! И везде есть это-Еще 14,5миллиона рублей пойдут на создание в регионе микрофинансовой организации.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    11 часов назад

    Будут предпринимателей вгонять в долги.Если не имеешь в правительстве своих и тебя не крышуют. Надо быть идиотом, что бы начинать дело и вбухивать деньги. А кто по мелочи решил, тот еще не знает в какую яму лезет. Потом с нее выбраться не просто. Пока все долги не закроешь, ЧП не закроешь. Удачи!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    11 часов назад

    Вижу Сарапкина на фото. Вот ему и дадут.)

  • троль здесь

    троль здесь
    10 часов назад

    получат, конечно получат

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    на одного?

  • Петайчук

    Петайчук
    9 часов назад

    50 млн. руб., которые дополнительно дали на бизнес, включают в себя в том числе: 2,5 млн. на выставки, 1 млн. на конкурс "Бизнес-успех", 1 млн. на брендирование и 1,5 на обучение предпринимателей и сотрудников.

    Всего по этим позициям получается 6 млн. руб., и по ним уже выделены деньги в целом почти 60 млн. из федерального и областного бюджета. А именно: на центр поддержки предпринимательства, центр экспорта, центр кластерного развития и на молодежное предпринимательство. Пор этим направления должны как раз организовывать, согласно приказу министерства экономического развития РФ и условиям выделения денег, и выставки, и ярмарки, и обучение, и многое другое.

    Таким образом 6 млн. из 50 млн. дублируют "сверху" уже обеспеченные финансами направления.

    Фракция ЛДПР предложила поправки бюджет - направить эти 6 млн. руб. на гранты молодым и начинающим предпринимателям (дополнительно к 3,5 млн.), чтобы люди могли начать свой бизнес на селе без кредитного ярма.

    Но единороссы нас не поддержали. Хотя, говорят, на заседании своей фракции они по этому поводу серьезно спорили, но боязнь поддержать наше предложение взяло вверх.

    Теперь вместо нормальной помощи людям,начинающим свое дело, деньги уйдут в пиар-акции бизнесменам, приближенным к кормушке, где распределяют бюджетные деньги. А сельчанам достанутся крохи. Если вообще до них эта информация дойдет...

  • Maikl

    Maikl
    8 часов назад

    Петайчук50 млн. руб., которые дополнительно дали на бизнес, включают в себя в том числе: 2,5 млн. на выставки, 1 млн. на конкурс "Бизнес-успех", 1 млн. на брендирование и 1,5 на обучение предпринимателей и сотрудников.

    Всего по этим позициям получается 6 млн. руб., и по ним уже выделены деньги в целом почти 60 млн. из федерального и областного бюджета. А именно: на центр поддержки предпринимательства, центр экспорта, центр кластерного развития и на молодежное предпринимательство. Пор этим направления должны как раз организовывать, согласно приказу министерства экономического развития РФ и условиям выделения денег, и выставки, и ярмарки, и обучение, и многое другое.

    Таким образом 6 млн. из 50 млн. дублируют "сверху" уже обеспеченные финансами направления.

    Фракция ЛДПР предложила поправки бюджет - направить эти 6 млн. руб. на гранты молодым и начинающим предпринимателям (дополнительно к 3,5 млн.), чтобы люди могли начать свой бизнес на селе без кредитного ярма.

    Но единороссы нас не поддержали. Хотя, говорят, на заседании своей фракции они по этому поводу серьезно спорили, но боязнь поддержать наше предложение взяло вверх.

    Теперь вместо нормальной помощи людям,начинающим свое дело, деньги уйдут в пиар-акции бизнесменам, приближенным к кормушке, где распределяют бюджетные деньги. А сельчанам достанутся крохи. Если вообще до них эта информация дойдет...


    Молодым предпринимателям выделяют деньги на поддержку... есть статистика, что из 100 вновь открывшихся предприятий, выживает в лучшем случае 5... мне вот ни кто не помогал, я сам рисковал и выжил.. и это считаю правильным.. а вот на развитие и модернизацию считаю, надо увеличивать... потому как человек уже опытный, работающий долгое время, меньше вероятности прогореть.. а субсидии под собой несут смысл не просто "подарить" кому то деньги, а что бы через увеличение предприятия, открытия новых сфер... вернуть эти деньги в бюджет через налоги... это не подарки.. это помощь на время, с возвратом через налоги... и это логично...

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