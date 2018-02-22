Амурские предприниматели дополнительно получат 50 миллионов рублей

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Поправки в бюджет о выделении дополнительных средств на поддержку предпринимательства одобрили на сессии 22 февраля амурские депутаты. Большую часть средств отдадут представителям малого и среднего бизнеса.

Деньги амурские предприниматели получат в форме грантов начинающим бизнесменам, субсидий по возмещению части затрат на приобретение производственного (технологического) оборудования, транспорта, в том числе по лизингу. Смогут рассчитывать бизнесмены и на помощь при реализации проектов социального предпринимательства, на участие в выставках в Россиии за границей, на обучение и переподготовку собственников, руководителей и работников. Всего на эти цели направят 33 миллиона 500 тысяч рублей.

Еще 14,5 миллиона рублей пойдут на создание в регионе микрофинансовой организации. Часть средств уйдет на мероприятия по защите прав интеллектуальной собственности, брендирование товаров, произведенных в Амурской области, проведение регионального этапа национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех».

Ранее о решении выделить 50 миллионов рублей дополнительно к федеральной субсидии заявлял губернатор региона. Александр Козлов поручил распределить средства бизнес-сообществам, с участием Советов по развитию предпринимательства всех муниципалитетов области.