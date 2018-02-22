Дыры на амурских дорогах латают холодным асфальтобетоном

Амурские дорожники применяют новые технологии в ямочном ремонте асфальтобетонного покрытия – для ямочного ремонта холодный асфальтобетон. Новшество позволяет дорожникам работать зимой.

Использование холодного асфальтобетона позволяет проводить дорожные работы при отрицательных температурах. Такой метод применяют при укладке малых площадей при проведении текущего ямочного ремонта асфальтобетонного полотна. Качество работ на всех этапах контролирует Амурупрадор.

«В Приамурье такие работы мы проводим на автодорогах Благовещенск – Гомелевка, Благовещенск – Свободный, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка. На сегодняшний день две дорожные компании применяют новые технологии в зимнем ямочном ремонте: ООО "СМУ" Бурейского района и ООО "Амурдорстрой"», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Новая асфальтобетонная смесь отличается от традиционной тем, что изготовлена с применением добавок в битум. При производстве такого асфальта устанавливается специальный температурный режим для каждого компонента.