В Белогорске утвердили вопросы для народного голосования 18 марта

Депутаты Белогорского горсовета единогласно назначили IV Народное голосование и утвердили опросный лист. 18 марта жителям предстоит ответить на вопросы по системе выборов главы города, передачи полномочий с области здравоохранения и организации утилизации мусора.

Опрос общественного мнения инициировал глава Белогорска Станислав Мелюков. Народное голосование пройдет в день выборов президента России 18 марта 2018 года.

«Опрос методом голосования пройдет в период с 08:00 до 20:00 часов в день выборов Президента Российской Федерации. Территорию опроса составляют 28 участков, границы которых совпадают с границами избирательных участков муниципального образования, - отметила она. – Важность участия жителей в принятии актуальных для муниципалитета вопросов подчеркивает президент России Владимир Путин», – сказала начальник организационного отдела Эльвира Волошина.

Первое народное голосование проводилось в Белогорске в 2012 году. В трех опросах за эти годы поучаствовало 85 тысяч человек. Население приняло решение по 12 вопросам, касающимся жизнеобеспечения муниципалитета в социально-культурной жизни, ЖКХ и градостроительстве.

«Опросный лист четвёртого народного голосования сформирован исходя из предложений, поступивших на официальный сайт белогорск.рф, в спецраздел «Народное голосование-2018» с 15 ноября 2017 года по 1 февраля 2018 года. Их было 27. Большинство касались сферы ЖКХ, здравоохранения, местного самоуправления. Финансирование, связанное с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счёт средств местного бюджета. Расходование бюджетных средств для проведения народного голосования 18 марта 2018 года предусмотрено в объеме 96 тысяч рублей на печать опросных листов, тираж которых составляет 40 тысяч экземпляров», – пояснила Волошина.

Заслушав информацию, депутаты единогласно назначили народное голосование и утвердили для общегородского обсуждения три вопроса. Белогорцам предстоит ответить должен ли глава Белогорска избираться всенародно или его должны выбирать депутаты горсовета. Мнения жители также выразят по поводу того, есть ли необходимость вернуть здравоохранение обратно на уровень муниципалитета и готовы ли они к сортировке мусора у себя дома.