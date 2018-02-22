Благовещенцы могут увидеть новый боевик в культовой озвучке Андрея Гаврилова

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На киноэкраны в Благовещенске вышел фильм «Кикбоксер возвращается», который и сюжетом, и кастом отсылает зрителей к боевикам 80-90-х годов. Но благовещенцы смогут еще глубже погрузиться в ту эпоху – прокатчики заказали фильм с озвучкой культового переводчика Андрея Гаврилова.

Фильм «Кикбоксер возвращается» вышел в прокат России 22 февраля. Он отсылает к культовому боевику 1989 года «Кикбоксер» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. В новой картине играют Ван Дамм, актер Кристофер Ламберт и боксер Майкл Тайсон.

Как пояснил менеджер компании «Мир кино» Андрей Пономаренко, в российский прокат вышли две версии фильма. Одна – с полным дубляжом, другая – с одноголосой озвучкой Андрея Гаврилова, который в свое время перевел и озвучил немало иностранных боевиков. Прокатчики Благовещенска решили взять именно эту версию, чтобы люди могли полностью погрузиться в атмосферу старых боевиков.

Идти новый «Кикбоксер» будет только в одном кинотеатре областного центра – в «Благовещенске» – с 22 февраля до 14 марта.