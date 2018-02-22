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Россиян лишили первой в истории олимпийской медали в керлинге

Россиян лишили первой в истории олимпийской медали в керлинге
Фото: sport-express.ru

Российского керлингиста Александра Крушельницкого спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты Крушельницкого на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане аннулированы.

Решение суд вынес из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Результаты Александра Крушельницкого аннулированы, а Россия потеряла первую в истории бронзовую медаль Игр-2018 в дабл-миксте. Награду атлет завоевал вместе с женой Анастасией Брызгаловой.

Сам Александр Крушельницкий отказался принимать участие в слушаниях CAS. Он заявил, что идти в суд «бесполезно и бессмысленно». Спортсмен признал факт формального нарушения им действующих антидопинговых правил, при этом еще раз подчеркнув, что сам никогда не принимал запрещенные препараты.

Сейчас проверяют версию с диверсией – в Федерации керлинга России предполагают, что мельдоний мог попасть в организм спортсмена в результате диверсии со стороны третьих лиц. Российская федерация керлинга обратилась в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации. Также федерацией подано заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого. Для того чтобы разобраться в ситуации, запрошены данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии.

Пока награда керлингистов находится в медальной копилке олимпийских атлетов из России, которые за три дня до окончания соревнований занимают 20-е место в общекомандном зачете. В их копилке без бронзы Крушельницкого остаются 12 медалей.

Теперь срок дисквалификации Крушельницкого предстоит определить Всемирной федерации керлинга, а Международный олимпийский комитет займется перераспределением медалей, сообщает NEWSru.com.

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#Олимпиада #происшествия #спорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    интересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг? ну ладно футболисты, гимнасты, т.е. те, кому как лошади пришодится пахать на медаль, но в керлинге то как допинг действует? лед тает перед камнем без щетки или что? 11 проб до ОИ чистые и вдруг для медали он выпил таки стаканчик по семейной традиции.. ну бред. а как будут делить медали, заработанные в паре дальше?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Лишили? Правильно сделали.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Nikodimинтересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг? ну ладно футболисты, гимнасты, т.е. те, кому как лошади пришодится пахать на медаль, но в керлинге то как допинг действует? лед тает перед камнем без щетки или что? 11 проб до ОИ чистые и вдруг для медали он выпил таки стаканчик по семейной традиции.. ну бред. а как будут делить медали, заработанные в паре дальше?


    Согласен, странная ситуация, мельдоний для керлингистов)) но факт остается фактом, повторная проба подтвердила наличия допинга в организме спортсмена...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Нефиг было вообще туда ехать! Все закономерно!

  • full

    full
    55 минут назад

    Nikodim

    интересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг? ну ладно футболисты, гимнасты, т.е. те, кому как лошади пришодится пахать на медаль, но в керлинге то как допинг действует? лед тает перед камнем без щетки или что? 11 проб до ОИ чистые и вдруг для медали он выпил таки стаканчик по семейной традиции.. ну бред. а как будут делить медали, заработанные в паре дальше?



    Если Вы не знаете, как мельдоний влияет на результаты в керлинге, это не значит, что кто то не считает иначе. Все очень просто - нужно уважать закон. Понятно, что для россиян это очень сложно. Видимо генетически.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    44 минуты назад

    Nikodim

    интересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг?



    замечательно влияет!

    в керлинге надо думать и активно шваброй работать, иногда по несколько часов

    Допинговый эксперт Мадс Каггестад утверждает, что этот препарат "помогает более эффективно справляться со стрессом, контролировать пульс и меньше уставать". По его мнению, мельдоний полезен в таких видах спорта, как "шахматы, керлинг и стрельба".

  • mag_28

    mag_28
    41 минута назад

    На форуме нет специалистов по керлингу (это видно невооруженным глазом),

    следовательно,никто не сможет с полной уверенностью сказать

    каким образом мельдоний воздействовал на спортсмена.

    Возможно,он был слаб настолько,что не мог швабру взять в руки.

    А сейчас,приняв мельдоний,стал чемпионом.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    26 минут назад

    отказался от суда и остался без медали

    ладно, медаль. а репутацию себе испортил

    до сих пор большинство сомневалось в реальности того, что он сам принял мельдоний

    теперь таких нет

    надо было стоять до упора на своем, самдураквиноват, короче

  • Манчини

    Манчини
    24 минуты назад

    Nikodim

    интересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг? ну ладно футболисты, гимнасты, т.е. те, кому как лошади пришодится пахать на медаль, но в керлинге то как допинг действует? лед тает перед камнем без щетки или что? 11 проб до ОИ чистые и вдруг для медали он выпил таки стаканчик по семейной традиции.. ну бред. а как будут делить медали, заработанные в паре дальше?



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    23 минуты назад

    Крокодиловая сумочка
    Nikodim

    интересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг?



    замечательно влияет!

    в керлинге надо думать и активно шваброй работать, иногда по несколько часов

    Допинговый эксперт Мадс Каггестад утверждает, что этот препарат "помогает более эффективно справляться со стрессом, контролировать пульс и меньше уставать". По его мнению, мельдоний полезен в таких видах спорта, как "шахматы, керлинг и стрельба".


    Ну а Иварс Калвиньш утверждает по-другому. Мильдронат в принципе не является допингом.

  • full

    full
    19 минут назад

    mag_28

    На форуме нет специалистов по керлингу (это видно невооруженным глазом),

    следовательно,никто не сможет с полной уверенностью сказать

    каким образом мельдоний воздействовал на спортсмена.

    Возможно,он был слаб настолько,что не мог швабру взять в руки.

    А сейчас,приняв мельдоний,стал чемпионом.



    Все так и есть. Сначала был принят мельдоний, а потом завоевана олимпийская медаль. Сейчас нам рассказывают, что его принимают курсами. Замечательно. Но не рассказывают, что его никак нельзя принимать, ни курсами, ни разово.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    10 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Крокодиловая сумочка

    Nikodim

    интересно, а как мельдоний влияет на игру в керлинг?


    замечательно влияет!

    в керлинге надо думать и активно шваброй работать, иногда по несколько часов

    Допинговый эксперт Мадс Каггестад утверждает, что этот препарат "помогает более эффективно справляться со стрессом, контролировать пульс и меньше уставать". По его мнению, мельдоний полезен в таких видах спорта, как "шахматы, керлинг и стрельба".


    Ну а Иварс Калвиньш утверждает по-другому. Мильдронат в принципе не является допингом.



    Каким образом запрещенный препарат мог оказаться в организме спортсмена, объяснил изобретатель мельдония Ивар Калвиньш.

    - В этой истории нет никаких подводных камней или всемирного заговора, мне кажется, на самом деле все гораздо проще, просто мало кто знает некоторые нюансы, свойственные мельдонию.

    - У вас есть своя версия?

    - У меня их несколько. Для начала отбросим версию того, что Крушельницкий случайно сам принял препарат, в котором содержался мельдоний. Надо быть совсем дураком. Я не исключаю, что ему действительно могли подсыпать милдронат.

    - Каким образом?

    - Каким угодно. Достаточно мизерной доли милдроната, чтобы потом обнаружить его в крови или в моче.

    - На вкус он какой?

    - Обнаружить милдронат на вкус в напитке или в пище невозможно. Он не горький, разве чуточку сладковатый, не имеет специфического вкуса, без запаха, по вкусу отдаленно напоминает слабый раствор глюкозы.

    - Это же надо выбрать время, когда можно незаметно подсыпать...

    - Подсыпать несколько кристалликов в пищу, чтобы испортить допинг-пробу - не проблема. К тому же не обязательно подсыпать, достаточно было взять на палец кристаллик и провести пальцем по стакану, из которого Крушельницкий потом мог бы выпить воды. И все. Положительная допинг-проба обеспечена.

    - Сколько нужно было подсыпать милдроната, чтобы проба стала положительной?

    - Достаточно одного миллиграмма, чтобы потом запрещенный препарат обнаружить в моче. Один миллиграмм - это крупинка, размером меньше, чем семечко мака. Сам кристалл абсолютно бесцветный.

    - Но говорят, в пробе Крушельницкого обнаружено концентрата на 1-2 таблетки...

    - Допускаю, что столько и могло оказаться в допинг-пробе. Хотя вы должны понимать, что такое количество милдроната не имеет фармакологического эффекта, оно не оказывает на человека никакого действия. В связи с этим можно говорить, что препарат применялся не намеренно.

    - Если отбросить версию, что спортсмену подсыпали препарат, что еще могло случиться?

    - Если Крушельницкий ранее, когда еще препарат не внесли в списки запрещенных, принимал его длительный срок и в больших дозировках, то здесь существует некая загвоздка, о которой люди не знают.

    Милдронат - это очень маленькая молекула, которая отличается от природного вещества только одним атомом. В милдронате один атом углерода заменяется одним атомом азота. В итоге человеческий организм воспринимает милдронат как свой внутренний продукт, поэтому очень бережно сохраняет его в организме, который в свою очередь стремится поддерживать его концентрацию в крови, в тканях на определенном уровне.

    Как долго будет сохраняться продукт в крови и в моче спортсмена, зависит от генетики человека. Но в любом случае, процент мельдония в организме будет долгое время далек от нуля.

    - Выходит, полностью очиститься от препарата непросто?

    - Милдронат тяжело выводится из организма. Эта молекула может циркулировать в организме больше года. Так происходит, потому что нужные белки, ферменты и сахара организм извлекает из мочи обратно, чтобы не потерять ценные вещества.

    Специальные молекулы белка, которые точно насосы, закачивают или всасывают обратно из мочи выделенные продукты, в том числе и милдронат. Причем, милдронат всасывается обратно даже лучше, чем любой другой природный компонент. Можно не употреблять милдронат год, и тем не менее допинг-проба определит его наличие в организме.

    - Но перед Олимпиадой Крушельницкий был полностью чистым.

    - Возможно, мельдоний постепенно вышел из организма, но незначительная концентрация его осталась, потому что человеческий организм стремился всеми способами сохранить его, не дать ему уйти окончательно. И в какой-то момент организм стал его закачивать обратно. По итогу мы видим картину — мельдоний почти весь вывелся, допинг-проба показала его отсутствие. Через какое-то время, раз - и снова появился, пусть и в мизерной концентрации, и тогда допинг покажет его наличие.

    Я об этом заявлял ребятам из WADA: будьте осторожны со своими запретами. Меня никто не слушал. Хотя позже специалисты WADA провели свои исследования и согласились, что обнаружили присутствие мельдония в моче через полгода у людей, которые употребляли его всего лишь неделю.

    - Что-то еще могло спровоцировать наличие мельдония в допинг-пробе?

    - Есть еще один подводный камень. Дело в том, что после того как запретили мельдоний, спортсмены начали использовать карнитин, который конкурирует с милдронатом. Мало кому известно, что новый препарат в больших дозировках может показать положительную допинг-пробу на запрещенный препарат, который много времени задерживался в организме, как бы дремал.

    - Как вам версия о том, что керлингист мог выпить антипохмелин, в котором, как выяснилось, тоже содержался запрещенный препарат?

    - Где содержится? В антипохмелине? Ну, возможно. Я не знал. Не хочу рассматривать эту версию, потому что любой спортсмен перед тем, как что-то принять, должен изучить состав вещества. Если Крушельницкий принял антипохмелин, то пусть пеняет на себя. Тогда никаких вопросов быть не может. .

    - Как вы думаете, керлингистам необходимо принимать какие-либо препараты? Ведь этот вид спорта — не из серии «быстрее, выше, сильнее»?

    - Ошибаетесь. Попробуйте часами потереть шваброй лед, тогда поймете. К тому же они еще должны работать головой поэтому мельдоний им бы не помешал.

    ***

    Мы провели собственный эксперимент с запрещенным на Олимпиаде препаратом. Попытались выяснить, можно ли незаметно подсыпать мельдоний человеку в кофе в воду, и распознает ли дегустатор на вкус наличие препарата в продукте.

    На выбор есть два вида — ампулы и капсулы.

    - Если вам надо смешать с едой, то возьмите капсулу, раскройте ее, высыпите содержимое в продукт, - консультирует фармацевт. - Раствор рекомендуется вводить внутривенно, наливать его в чай-кофе, опасно, я бы не рекомендовала.

    Если репутацию керлингиста и хотели подмочить, то, скорее всего, безопасным способом, с помощью капсул...

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