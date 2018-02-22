Россиян лишили первой в истории олимпийской медали в керлинге

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Российского керлингиста Александра Крушельницкого спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты Крушельницкого на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане аннулированы.

Решение суд вынес из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Результаты Александра Крушельницкого аннулированы, а Россия потеряла первую в истории бронзовую медаль Игр-2018 в дабл-миксте. Награду атлет завоевал вместе с женой Анастасией Брызгаловой.

Сам Александр Крушельницкий отказался принимать участие в слушаниях CAS. Он заявил, что идти в суд «бесполезно и бессмысленно». Спортсмен признал факт формального нарушения им действующих антидопинговых правил, при этом еще раз подчеркнув, что сам никогда не принимал запрещенные препараты.

Сейчас проверяют версию с диверсией – в Федерации керлинга России предполагают, что мельдоний мог попасть в организм спортсмена в результате диверсии со стороны третьих лиц. Российская федерация керлинга обратилась в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации. Также федерацией подано заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого. Для того чтобы разобраться в ситуации, запрошены данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии.

Пока награда керлингистов находится в медальной копилке олимпийских атлетов из России, которые за три дня до окончания соревнований занимают 20-е место в общекомандном зачете. В их копилке без бронзы Крушельницкого остаются 12 медалей.

Теперь срок дисквалификации Крушельницкого предстоит определить Всемирной федерации керлинга, а Международный олимпийский комитет займется перераспределением медалей, сообщает NEWSru.com.