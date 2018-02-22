Благовещенец считает, что его отцу не оказали должную медпомощь

В Амурской областной клинической больнице отказали в госпитализации пациенту, которому позже в городской больнице диагностировали воспаление легких. Об этом рассказал сын мужчины. По его предположению, произошло это потому, что у больного есть проблемы с алкоголем.

Сын мужчины, Андрей, не скрывает, что у отца – Виталия Борисовича – есть алкогольная зависимость. В этот раз поводом приложиться к бутылке стала смерть близкого человека.

«Не буду скрывать, что он выпивает прилично. А тут в четверг похоронили его отца, дедушку моего, и мать еще уехала во Владивосток, и на фоне этого он запил. Два дня, видать, пил. Звоним ему, он не отвечает. Приезжаю вечером, а он на полу лежит уже никакой, встать не может, его трясет. От госпитализации он тогда отказался. Утром 21 февраля приезжаю – такая же история. Ему ноги парализовало, лежит пластом. Вызвали скорую: врач осмотрел, сказал, что, скорее всего, цирроз печени, а парализовало якобы из-за алкоголя», – рассказал сын мужчины.

На скорой мужчину доставили в областную больницу около 8 часов вечера 21 февраля. А ночью, по словам Андрея, ему дважды позвонили и просили забрать отца. У него есть запись обоих разговоров. Сначала позвонила девушка, Андрей полагает, что это была медсестра,

«Надо забрать отца из больницы. Небольшие изменения есть в анализах, но это все в плановом порядке в поликлинике. Завтра на дом вызывайте терапевта дежурного по месту жительства, и он пусть начинает обследование. Он здесь не может находиться в приемном покое, его обследовали, лечение расписали, его нужно забрать. Показаний для госпитализации нет», – заключила девушка.

Андрей сообщил, что он на работе – на ночном дежурстве – и приехать за отцом больше некому. Чуть позже ему поступил звонок от мужчины, который представился урологом областной больницы: «Больного обследовали, острой урологической патологии у него никакой нет, терапевт посмотрел все его дела – это хронические алкогольные. Здесь в приемнике его прокапали, никакой угрожающей ситуации у него нет. Лечение и рекомендации написали, так что можете его забирать».

В итоге Андрей в больницу все-таки приехал, но потребовал письменный отказ от госпитализации.

«Они на меня наезжали, я на них, потому что, как я его заберу парализованного: он весит под 90 килограммов. Это даже физически было невозможно. Он не двигается, глаза мутные, у него галлюцинации, что вокруг воры. Я подробно описал, что он перепил и что ноги возможно из-за этого не двигаются. Почему я должен был забирать его в таком состоянии? Где гарантия, что, если бы я забрал его, он дома бы не умер? Я говорю им: "Есть же другие больницы, раз не нашли вы свою патологию везите его в другие клиники". Дошло все до ругани. Я требовал дать бумагу об отказе от госпитализации. В итоге скорая помощь привезла другого пациента, и отца увезли в наркологический диспансер».

Чуть позже из наркологического диспансера мужчину направили в первый корпус городской клинической больницы. Сначала положили в терапевтическое отделение, а после – в пульмонологическое, так как у мужчины диагностировали пневмонию.

В областной больнице Амур.инфо дали пока только предварительный комментарий. Сообщили, что поступившего пациента полностью обследовали: сделали все анализы, УЗИ, ЭКГ и снимок легких. Рентгенография никаких нарушений на тот момент не выявила. Более подробно прокомментировать обещали в понедельник, после выяснения всех обстоятельств.

Стало известно также, что мужчина стоит на учете в наркологическом диспансере. Между тем Виталий Борисович начал потихоньку передвигаться и уже порывался уйти домой. Андрею позвонили из пульмонологического отделения и попросили приехать, поговорить с отцом, потому что держать его насильно в медучреждении невозможно. По последним данным, мужчина успокоился и остался в клинике для дальнейшего лечения.

Тем временем в минздраве региона сообщили, что ведомство приняло к рассмотрению обращение. Организована проверка доводов сына пациента Виталия Борисовича.

«Оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи по конкретному случаю проводится медицинской организацией на врачебной комиссии с привлечением независимых специалистов-экспертов по профилю заболевания пациента путем экспертизы медицинских документов, отражающих лечебно-диагностический процесс… По итогам проверки доводов, изложенных в обращении, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры», – сообщили в министерстве здравоохранения.

При этом в министерстве добавили, что сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, возможных методах лечения, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют охраняемую законом врачебную тайну. По закону, информация о состоянии здоровья предоставляется только пациенту или его законному представителю лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении.

«Настоящее обращение информагентства не является основанием для предоставления подробных сведений по конкретному случаю оказания медицинской помощи», – прокомментировали в ведомстве.