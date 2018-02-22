В конце 2017 года в Приамурье сократили 500 работников

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В четвертом квартале 2017 года число уволенных работников в Приамурье превысило число получивших работу. Данные о приеме и увольнении работников опубликовал Амурстат.

Разница между принятыми и уволенными сотрудниками составила 900 человек в пользу последних. Принято было 14,3 тысячи человек, а покинули работу 15,2 тысячи амурчан.

При этом 2,4 % работников были приняты на дополнительно введенные рабочие места. Их, кстати, в конце 2017 открылось меньше, чем годом ранее. Новую работу амурчане получили в компаниях недвижимости (34,3 %), фирмах, занимающихся финансовой и страховой деятельностью (15,6 %), и обеспечением электрической энергией, газом, паром и кондиционированием воздуха (13,4 %).

Большая часть работников, покинувших свои предприятия в конце 2017 года, уволились по собственному желанию – таких оказалось 69 %, или 10,5 тысячи человек. Чаще всего так увольнялись строители – эту сферу покинули 2,2 тысячи человек.

По соглашению сторон с работой распрощались 1,3 тысячи, или 8,9 %. Сократили в конце 2017 года 500 амурчан. В общей массе это 3,4 % выбывших. Годом ранее под сокращение попадало большое число амурчан.

13,2 тысячи человек, или 6,7 % общего числа работников, в конце 2017 года находились в отпусках без сохранения заработной платы. Больше всего таких отпускников было в строительной отрасли – почти 3 тысячи человек.