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22февраля
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сегодня, 17:28 1

В Благовещенске внедорожник проскочил «зебру» возле школы на красный (видео)

В Благовещенске внедорожник проскочил «зебру» возле школы на красный (видео)

В Благовещенске сняли на видео очередного нарушителя ПДД. Водитель внедорожника «УАЗ Патриот» на большой скорости проехал пешеходный переход, когда для него горел красный сигнал светофора.

Автор ролика рассказал ИА «Амур.инфо», что автохам нарушил правила 22 февраля, двигаясь по улице Ленина, напротив школы № 22. По словам собеседника, водитель УАЗа к тому же ехал с превышением скорости.

«Там допустимо 59 километров в час, по регистратору было 57. Соответственно, у него скорость гораздо выше. А если бы на переходе был ребенок?» – задается вопросом автор видео.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка, в рамках которой установят личность водителя. Он будет привлечен к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Васёк

    Васёк
    1 час назад



    Там допустимо 59 километров в час



    А 60 нельзя? Неужели есть знак, устанавливающий макс.скорость 59 км/ч?

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