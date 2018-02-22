«Крылья»: история сестренок Вики и Любы

Герои социального проекта «Крылья» – две сестрёнки Люба и Вика. Девочки очень артистичные и музыкальные. Они разные по характеру, но их водой не разольешь. И обе мечтают обрести семью.

Любе 9 лет. Она активная, легко знакомится с новыми людьми, поддержит любой разговор. Вика старше на год и отличается волевым характером и серьёзностью. Сестрёнки ладят между собой, но конфликты всё же случаются. Но долго друг на друга девочки не обижаются.

Младшая мечтает стать учителем начальных классов, старшая – медсестрой. Эти профессии благородные, отмечают сестрёнки, и каждая – в помощь человеку. Когда сестры были маленькими, их маму лишили родительских прав. Позже для них нашлась семья, в которой Вика и Люба прожили несколько лет. Но совсем недавно девочек вернули в реабилитационный центр. Их главная мечта теперь – найти любящих и заботливых родителей.

«Здесь хорошо, но больше всего хочу в семью. Потому что в семье лучше. Я даже сплю, и мне сон снится, что я в семью попадаю», – поделилась Вика.

«В семье будет лучше, там заботятся. Особенно ночью скучаю по семье», – добавила Люба.

Особенно часто их мечту слышит воспитатель. Стоит только присесть рядышком, девочки начинают говорить об этом.

«Наши сестрёнки нуждаются в заботе, ласке, им, конечно же, было бы лучше в семье. Тем более они всё время говорят об этом. Каждый день от них можно услышать такое, эти разговоры постоянно на протяжении всего времени, которое они у нас. Хотя они ведь сами сказали, что здесь всё хорошо», – рассказала социальный педагог Ирина Коростошевская.

26 февраля младшей Любе исполнится 10 лет. В День рождения она обязательно загадает своё самое сокровенное желание – обрести семью. Сестрёнки верят, что в их жизни появятся родители, которые окружат их заботой и подарят настоящую любовь.

Телефон для усыновителей: 8 (4162) 200-249.