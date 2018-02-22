Выставка кошек, ралли, празднование Дня защитника Отечества: выходные в Благовещенске

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В эти выходные в Благовещенске отметят День защитника Отечества. В его честь в городе пройдет несколько мероприятий: выставка кошек дальневосточного масштаба, спортивные состязания, например, ралли и джип-спринт-биатлон. Амур.инфо рассказывает, как можно провести время в грядущие выходные дни.

Пятница, 23 февраля

На Чигиринском водохранилище состоится четвертый этап чемпионата Благовещенска по любительским ралли. В нем примут участие сильнейшие команды из Благовещенска, Белогорска и Свободного – всего более 50 экипажей. Торжественное открытие состоится в 11:00.

В это же время там же раздастся рев моторов – параллельно пройдет джип-спринт-биатлон «Февральская карусель». В скорости посоревнуются около 30 внедорожников и 4 грузовика.

В Амурском кадетском корпусе пройдет чемпионат города Благовещенска по гиревому спорту на призы Союза ветеранов Афганистана. В мероприятии примут участие около 40 спортсменов. Начало соревнований и парад открытия в 11:00.

В День защитника Отечества воины благовещенского гарнизона и курсанты ДВОКУ проведут торжественный церемониал отдания воинских почестей воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Начало мероприятия в 11:00.

Также в 11:00 в малом зале ОКЦ начнется концерт творческих коллективов филиалов учреждения, посвящённый Дню защитника Отечества.

В 19:00 в Grand Arena Ostrova выступит Элджей.

Суббота, 24 февраля

Дом ремесел организует три мастер-класса. В 10:15 – мастер-класс в технике бисероплетение и мастер-класс по народной кукле, в 11:00 – мастер-класс по работе с глиной.

Торгово-развлекательный центр «Острова» приглашает всех желающих принять участие в фестивале военно-патриотической песни «Виктория» на призы ТРЦ. В фестивале принимают участие коллективы художественной самодеятельности предприятий и учреждений города; высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения; отдельные исполнители в возрасте от 16 лет и выше. Гала-концерт фестиваля продет 24 февраля в 15:00 в Grand Arena Ostrova.

Амурская областная филармония в 18:30 приглашает на концерт в рамках абонемента «Живая струна» под названием «Я уходил тогда в поход».

Кроме того, в Grand Arena Ostrova пройдут дальневосточные соревнования среди породистых кошек. В них примут участие более 60 животных. В первый день, 24 февраля, состоится открытое первенство и чемпионат Дальнего Востока. В нем примут участие более 10 пород, но за звание «Чемпион Дальнего Востока-2018» будут соревноваться мейн куны, рэгдоллы, британцы и шотландские вислоухие кошки.

Воскресенье, 25 февраля

25 февраля состоится второй день соревнований среди кошек. Участников и зрителей ждет международная выставка, где специалисты оценят лучшего представителя среди всех номинантов. В течение двух дней выставка будет работать с 10:00 до 20:00.

В спортивном клубе «Олимп» по адресу: улица Октябрьская, 173/1, пройдет XXII турнир городов Дальнего Востока по тяжелой атлетике памяти ЗМС СССР чемпиона мира Владимира Каныгина. В мероприятии примут участие более 60 спортсменов из городов: Нерюнгри, Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Свободный и села Екатеринославка. Начало соревнований в 11:00, парад открытия в 13:00.

В малом зале ОКЦ в 11:00 начнется цирковое представление студии «Фаворит» под названием «Карусель».

В 17:00 в большом зале ОКЦ покажут спектакль народной театральной студии «Дебют», который называется «Сотворившая чудо».

Также благовещенцы в выходные дни смогут посмотреть в кинотеатрах следующие фильмы: «Гномы в доме», «Махнём на Луну!», «Рубеж», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Ночные игры», «Мульт в кино № 69», «Лёд», «Секретное досье», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Движение вверх», «Пятьдесят оттенков свободы», «Приключения Паддингтона 2», «Дикий», «Селфи», «Астрал – 4», «Кикбоксёр возвращается», «Охота на воров», «Все деньги мира», «3 билборда на границе Эббинга», «Миссури», «Уиджи: проклятие Вероники», «Девушка в тумане», «Дикий». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».