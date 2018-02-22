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22февраля
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сегодня, 16:55 1

Амурчане стали призерами чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу

Амурчане стали призерами чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу
Фото: www.minsportamur.ru

Двое амурчане завоевали медали на российских соревнованиях по пауэрлифтингу, которые проходили в Тюмени с 13 по 17 февраля. Благовещенец Садыг Садыгов завоевал бронзу на чемпионате России, а его землячка Ольга Слабиева – медаль аналогичного достоинства на российском первенстве.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 24 субъектов страны. Дальневосточный федеральный округ представляли спортсмены Хабаровского и Камчатского краев, Республики Саха(Якутия) и Амурской области.

Благовещенец, мастер спорта Садыг Садыгов, завоевал бронзовую медаль по сумме троеборья. Его результат 937,5 килограмма. Кстати, в этой же весовой категории второе место занял Егор Мусиенко, который ранее неоднократно представлял Приамурье на различных соревнованиях. Однако на этот раз он выступал за Хабаровский край.

На молодежном первенстве в возрастной группе «юниорки» (от 18 до 23 лет) в весовой категории 84 килограмма мастер спорта Ольга Слабиева из Благовещенска также стала бронзовым призером.

Подготовил к чемпионату и первенству амурских спортсменов их тренер, президент Амурской областной федерации пауэрлифтинга Юрий Слабко, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#спорт

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Комментарии
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    2 часа назад

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